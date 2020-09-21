اقتصاد وأسواق

«تتراباك» : جائحة كورونا رفعت الطلب على الألبان المعبأة بنسبة 2- 5%

الطلب خلال الشهور الستة الأخيرة ارتفع على اللبن المعبأ، وخاصة العبوات الكبيرة، بالتزامن مع بقاء المواطنين في المنازل لفترات طويلة.
هيثم سمير 6:02 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 6:02 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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قال خالد الإبراشي، رئيس قطاع التسويق بشركة تتراباك، إن جائحة كورونا غيّرت النمط الاستهلاكي للطلب على الألبان المعبأة خلال الوقت الحالي، حيث ارتفع الطلب بنسبة تتراوح بين 2 و5% على الألبان المعبأة.

وأوضح، خلال مائدة مستديرة نظمتها الشركة عن التوعية بأهمية اللبن المعبأ، بحضور ممثلين من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والجمعية المصرية لطب الأطفال، أن الطلب خلال الشهور الستة الأخيرة ارتفع على اللبن المعبأ، وخاصة العبوات الكبيرة، بالتزامن مع بقاء المواطنين في المنازل لفترات طويلة.

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وقال الدكتور رضا عبد الجليل، رئيس القسم الفني لسلامة الغذاء بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن حملات التوعية المستمرة بأهمية استهلاك اللبن الآمن رفعت الاعتماد عليه من 7% عام 2007 إلى 51% حاليًّا، متوقعًا مزيد من الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.

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بقلم هيثم سمير

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