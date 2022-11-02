«تتراباك» تتفق مع «يونيبورد» لتدشين مشروع إعادة تدوير العبوات الكرتونية باستثمارات 2.5 مليون يورو

وقعت “تتراباك” العاملة في مجال التعبئة والتغليف، اتفاقا مع شركة “يونيبورد” لإنتاج الورق المقوى، لإقامة مشروع مشترك لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المُستخدمة في مصر باستثمارات تبلغ 2,5 مليون يورو.



وسوف تستقدم “تتراباك” أحدث تكنولوجيات إعادة تدوير العبوات الكرتونية من خلال أحدث المعدات التي سيتم تركيبها واستخدامها في مصنع “يونيبورد”.



وتنتج “يونيبورد” من خلال مصنعها في مدينة السادات أكثر من 150 ألف طن من الورق الذي يستخدم في مختلف المنتجات.



ويعتبر هذا المشروع مبادرة هي الأولى من نوعها في مصر، ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للمشروع الجديد تدوير أكثر من 8000 طن كل عام من العبوات الكرتونية المستخدمة.

و من المتوقع أن يبدأ العمل في سنة 2023، وتطمح الشركتان أن يصلا لتلك القدرة الإنتاجية خلال خمس سنوات.



وقال السيد وائل خوري، العضو المنتدب لشركة تتراباك- مصر: أهداف تتراباك لإعادة التدوير جزء لا يتجزأ من إستراتيجيتنا للاستدامة ولحماية البيئة، ولذلك قمنا بضخ استثمارات كبيرة وشاركنا بخبراتنا التقنية التي حصلنا عليها من خلال عملنا حول العالم مع شركاء متعددين في إعادة التدوير، وسنتعاون مع العديد من الشركاء الأخرين بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والجمعيات غير الحكومية والعديد من العملاء لزيادة أنشطة إعادة التدوير في مصر.”



من جانبه، قال شريف المُعلم، الرئيس التنفيذي لشركة يونيبورد، ” تعتبر تلك الشراكة هي الأولى من نوعها في مصر وشمال أفريقيا وتعزز موقف يونيبورد كإحدى الشركات الرائدة في أسواق الورق المقوى حول العالم.ونحن سعداء بإضافة إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة للمشروبات والمأكولات للأنشطة التي نقوم بها، وتعتبر هذه الخطوة صفحة جديدة في رحلتنا لتحقيق الاستدامة، كأحد أهم أولويات الشركة، وتأكيدا على التزامنا تجاه حماية البيئة.



وتهدف “تتراباك” كجزء من مجهوداتها لتحقيق الاستدامة، للتعاون مع العديد من الشركاء في القطاع الحكومي والخاص، وذلك لتأسيس تحالفات بين المؤسسات والشركات وتضافر الجهود لتطوير عمليات تجميع العبوات الكرتونية المستخدمة وإعادة تدويرها. وتعكس هذة الاتفاقية التزام الشركتين بتحقيق حماية البيئة والإسهام في الوصول لمُستقبل مُستدام.