سيـــاســة

تتخطى 2 مليار جنيه.. «خطة البرلمان» تقر الموازنة الجديدة لمجلسى النواب والشيوخ ﻿

موازنة البرلمان المتوقعة للسنة المالية الجديدة 2021/2022 مليار و471 مليونا و60 ألف جنيه، وذلك مقابل مليار و655 مليون جنيه في العام المالي الماضي ، وتبلغ موازنة مجلس الشيوخ، 581 مليونا و104 آلف جنيه ﻿
ياسمين فواز 4:02 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 4:02 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

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وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان خلال اجتماعها اليوم برئاسة فخري الفقي، على موازنة مجلسي النواب والشيوخ للسنة المالية 2021/2022.

وتبلغ موازنة البرلمان المتوقعة للسنة المالية الجديدة 2021/2022 مليارا و471 مليونا و60 ألف جنيه، وذلك مقابل مليار و655 مليون جنيه في العام المالي الماضي ، وتبلغ موازنة مجلس الشيوخ، 581 مليونا و104 آلاف جنيه.

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وانتهت لجنة الخطة والموازنة بالنواب من التقرير النهائي لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئة البرلمانية وعددها 52 موازنة تمهيدا لطرحها على الجلسة العامة لتصويتها وإقرارها.

ويعقد مجلس النواب جلسات عامة الأسبوع المقبل وذلك لسرعة إنهاء الموازنة رغم أن البرلمان كان يتبادل انعقاد الجلسات أسبوعبا بين النواب والشيوخ وللمرة الأولى منذ فترة يعقد مجلس النواب جلساته العامة لأسبوعيين متتاليين.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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