تتجاوز 33 مليار..إسكان البرلمان توافق علي أكبر موازنة للصرف الصحي بمصر

إجمالي مخصصات مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2020/2021، 19 مليار و871 مليون جنيه

أعلنت لجنة الاسكان في البرلمان الموافقة علي اكبر ميزانية لمشروعات المياة و الصرف الصحي في تاريخ مصر والتي تخطت 33 مليار جنيه ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.

وتأتي موافقة لجنة الاسكان في البرلمان علي الموازنة الجديدة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتوقفة، حيث بلغت إجمالي مخصصات مشروع الموازنة العام للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى الجديد 2020/2021، 19 مليار و871 مليون جنيه مقابل 10 مليارات و813 مليون جنيه العام الجاري 2020/2019، بزيادة قدرها 9 مليار فيما قدرت موازنة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 5.520 مليار جنيه ، بالاضافة إلي الجهاز التنفيذي للمياة والصرف الصحي والذي بلغت تخصصاته 8.641.287.000 في العام المالي الجديد 2020/2021. النائب خالد عبد العزيز فهمي

إسكان البرلمان : الموازنة الجديدة تلبي طموحات المواطنين

واكد النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الاسكان في البرلمان ان هذة الميزانية الضخمة تلبي طموحات وامال المواطنين في الانتهاء من مشاكل الصرف الصحي خاصة في المشروعات المتوقفه من اكثر من عشرون عاما ، بالاضافة الي استكمال المشروعات الحاليه في اقرب وقت ممكن .

و اشار إلي مطالبته منذ عامين بزيادة المخصصات الماليه للمياه والصرف الصحي ل30 مليار تصرف كل عام ولمدة 10 سنوات للانتهاء من مشاكل الصرف الصحي نهائيا.

واكد وقتها ان كل جنيه يتم صرفه علي مياة الشرب ومشروعات الصرف الصحي توفر 1000جنيه لعلاج المواطنين الذين اصيبو بالامراض الخطيرة نتيجة عدم وجود مياه نظيفه او صرف صحي.

واضاف ان مصر قبل عام 2014 لم تتعدي مشروعات الصرف الصحي 13في المائة لعقود طويلة.

ولفت عضو البرلمان إلى أن مشاريع الصرف اقتربت من تحقيق 40% هذا العام، اي أكثر من ضعفي ما تم خلال 100عام بفضل اصرار القيادة السياسيه علي الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ودعم المشاريع القومية بكل الامكانيات المتاحة لكونها اثرت وتؤثر في حياة وصحة المواطن المصري.