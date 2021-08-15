لايف

«تتجاوز عتبة المئة مجددا».. الصحة: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

وخروج 233 متعافيًا من المستشفيات،
المال - خاص 12:44 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21 12:44 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات وخروج 233 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 234114 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 101 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 4 حالات جديدة.

اقرأ أيضا  دراسة أمريكية تزف بشرى سارة بشأن لقاح «مودرنا» المضاد لفيروس كورونا

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 285358 من ضمنهم 234114 حالة تم شفاؤها، و 16619 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

اقرأ أيضا  الأرصاد الجوية: درجات الحرارة غدا الأحد تسجل فى القاهرة 37 للعظمى

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات وخروج 109 متعافين من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233881 حالة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

ضبط مروج شائعة اشتعال قطار في البدرشين بالجيزة

أماني عوض 12:48 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16-8-2021 في مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21

حالة الطقس غدا الإثنين .. شديد الحرارة نهارًا وارتفاع في نسبة الرطوبة

دعاء محمود 12:00 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21

حقيقة فيديو عن تحرش شخص بفتاة أثناء سيرها في القاهرة

أماني عوض 11:15 م, الأحد, 15 أغسطس 21

مصدر أمني ينفي إطلاق قنابل غاز على تجمعات بمكان حفل عمرو دياب

أماني عوض 10:59 م, الأحد, 15 أغسطس 21

بحضور مديري إدارات الديوان العام .. بورسعيد تستعد للحصول على الأيزو

أماني العزازي 9:39 م, الأحد, 15 أغسطس 21