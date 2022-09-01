«تبيعها كونها جديدة».. ضبط شركة تجمع أجهزة الكمبيوتر من خامات مستعملة (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط مالك شركة لتجارة وبيع أجهزة الحاسب الآلي بمنطقة عابدين في محافظة القاهرة، لإدارته الشركة بدون ترخيص، وتجميع كميات كبيرة من أجهزة الحاسب الآلي من خامات مستعملة ووضعها داخل “شاسيه” جديد، وبيعها على أنها أجهزة جديدة، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الشركة المشار إليها على كميات كبيرة من أجزاء ومكونات أجهزة الحاسب الآلي، عدد من الأداوت المستخدمة في التجميع، 1000 ملصق، دفتر استلام بضائع، مبالغ مالية من متحصلات بيع الأجهزة، وقدرت المضبوطات بقيمة مليوني جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.