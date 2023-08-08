تبلغ 65 جنيها.. رسوم الحصول على شهادة النجاح بالثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن رسوم حصول وتسليم الطالب إخطار النجاح من المدارس 65 جنيها نظير تكلفة طباعة وتحرير الشهادة ورسوم تنمية موارد الدولة وضريبة دمغة نوعية، مشددة على ضرورة تسليم الشهادة للطالب بنفسه بعد التحقق من بطاقة الرقم القومى.

وفى حالة عدم استلام الطالب الشهادة خلال 3 أيام من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة يتم إخطاره على عنوانه للحضور لاستلام شهادة النجاح بالثانوية العامة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الانتهاء من طباعة شهادات الثانوية العامة المؤمنة، على أن يتم تسليمها للطلاب بالمدارس اعتبارًا من الأحد 6 أغسطس 2023، علمًا بأنه تم تسليم النتيجة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقب الإعلان الرسمي عنها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه على كافة طلاب الثانوية العامة أهمية الحفاظ على الرقم السري المرفق مع الشهادة المؤمنة والذي يتم كتابته على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، ولا يجوز أن يطلع عليه غير الطالب نفسه.

وأشارت الوزارة إلى أن الرقم السري لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات يتيح للطلاب حفظ خصوصية وسرية ما قام بترتيبه من كليات يرغب في الالتحاق بها.