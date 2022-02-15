«تبلغ 30 ألف مشروع».. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»

وأكد رئيس الوزراء حرص أجهزة الدولة المعنية على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة فى هذا الشأن،

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وحضر أيضًا المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومسئولى وزارتى الكهرباء، والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشارى الخاص بمتابعة مشروعات المبادرة.

استهلّ رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد تأكيد ما تحظى به المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعته المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات فى مختلف القطاعات فى إطار هذه المبادرة.

وأكد رئيس الوزراء حرص أجهزة الدولة المعنية على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة فى هذا الشأن،

ومراعاة أقصى معايير الجودة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد، نظرًا لما ستسهم فيه تلك المشروعات من رفع وتحسين لمستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

فضلًا عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل لقاطنى المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع اليوم شهد استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التى يصل إجماليها إلى أكثر من 30 ألف مشروع فى مختلف القطاعات، سواء التى يتم تنفيذها من قِبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتناول التقرير ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بأعمال البتّ والترسية وإسناد الأعمال، وكذلك تخصيص الأراضى،

واستكمال أعمال التصميمات والمقايسات والتنفيذ لمختلف المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وذلك سعيًا للانتهاء منها وفقًا للتوقيتات الزمنية المقررة.