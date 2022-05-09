تبلغ قيمته 6 مليارات جنيه.. مجلس النواب يوافق على فتح اعتماد إضافي للموازنة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201/2022، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد).

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض”بمبلغ 6000000000 جنيه فقط وقدره ستة مليارات جنيه).

فيما نصت المادة الثالثة على الآتى:

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة القانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022 المشار إليه بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.