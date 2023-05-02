تبلغ سعتها الإجمالية 30 ألف طن.. محافظ بني سويف يتفقد أعمال توريد القمح بصومعة ومطحن بوهلر

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولة ميدانية تفقَّد خلالها توريد الأقماح، خلال زيارته مجمع مطاحن مصر الوسطى بمدينة بني سويف، والتي رافقها خلالها المهندس وصفى عبد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، وهاني الجويلي رئيس المدينة، ومحمد سيد مدير عام الشئون التجارةي بشركة مطاحن مصر الوسطي.

حيث تفقّد المحافظ سير العمل بمجمع المطاحن، والذي يضم مطحني “بوهلر وتبارك”، وتبلغ طاقته الإنتاجية 900 طن دقيق/ يوم،

والتي يتم توجيهها لسدّ احتياجات المخابز البلدية من حصص الدقيق التابعين لشركة مطاحن مصر الوسطى، بجانب بعض المطاحن الأخرى بالمحافظة.

علاوة على تفقُّد أعمال التوريد بصومعة مطحن بوهلر، والتي تبلغ سَعتها الإجمالية 30 ألف طن، تضم 6 خلايا، منها 4 خلايا تَسَع 20 ألف طن قمح محلي، بجانب 2 خلية بطاقة 10 آلاف طن للمستورد، إضافة إلى توفير مركز تجميع إضافى يسع أكثر من 20 ألف طن من الأقماح.

واطمأن المحافظ على انتظام أعمال التسلم والفرز، وتحديد نوعية وجودة الأقماح المورَّدة، خلال تفقُّده معمل الفرز والجودة،

واستمع إلى شرح موجز عن أعمال أخذ العينات وتحديد درجات نقاء القمح، وذلك عن طريق اللجنة المشكَّلة لهذا الغرض من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء؛ وذلك لضمان توريد المحصول من المزارعين بالجودة المطلوبة وبشكل منتظم، موجهًا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والكفيلة للتيسير على المورِّدين.

وأكد محافظ بني سويف الاهتمام الكبير الذي تُوليه الحكومة لملف القمح كأحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي يشهدها العالم في الفترة الحالية، سواء على المستوى العالمي أو المحيط الإقليمي.

مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكل الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون الحكومية هذا الموسم ، سعيا لتحقيق المستهدف وتخطيه

وشدد محافظ بني سويف على أهمية تقديم سبل الدعم والتيسيرات لهم لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.