«تبريد» الإماراتية تقترب من إنهاء أعمال أول محطة متكاملة بـ«ديستريكت 5»

اقتربت الشركة الوطنية للتبريد المركزى «تبريد» الإماراتية من إنهاء أعمال المرحلة الأولى لمحطة مشروع «ديستريكت 5» -والذى تنفذه شركة «مراكز» إحدى شركات مجموعة «فواز الحكير» – فى يوليو المقبل.

ويعد «ديستريكت 5» هو الأول لـ«تبريد» فى مصر، بعد أن أبرمت اتفاقية شراكة مع الشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد «جاس كول» وشركة مراكز لتنفيذ مشروعها «D5M» الجديد الواقع فى مدينة القطامية الجديدة، شرق القاهرة.

وقالت ياسمين أبو سمرة، رئيس قطاع التطوير بشركة مراكز، إن محطة التبريد التى يتم العمل الآن على الانتهاء من مراحلها الأولى، تعمل بالكهرباء، وتخدم المول التجارى المزمع افتتاحه قريبا على مساحة 100 ألف م2، علاوة على بعض المبانى الأخرى المجاورة له.

وأضافت – فى تصريحات لـ«المال»- أن السعة التشغيلية للمحطة تقدر بـ6000 طن تبريد، مؤكدة أن إجمالى القدرة الإنتاجية بما فيها الاحتياطى تقدر بـ7500 طن، كأول مشروع للشركة الإماراتية على أرض مصر.

وأشارت إلى أن عملية تنفيذ محطة التبريد تتم على أربع مراحل على أن يكون تسليم المرحلة الأولى فى يوليو المقبل، بحسب العقود الموقعة مع الشركة الإماراتية، تمهيدا لإفتتاح المول الذى يضم علامات تجارية عالمية كبرى.

وأكدت أنه من الممكن أن يتم إضافة أحمال إضافية لقدرة المحطة، وهو ما ستحدده التوسعات المستقبلية، والتى تسعى شركة «مراكز» إلى تنفيذها من خلال الاستحواذ على قطعة أرض مجاورة للمشروع فى ظل رغبة العديد من العملاء فى الحصول على وحدات سكنية وإدارية بمشروع «ديستريكت 5».

ومؤخرا يتم تنفيذ محطات التبريد المركزى على نطاق عالمي، بما يعرف بـ«التبريد بالمقاطعة»، وهو عبارة عن محطة مركزية تدير مدن أو أحياء كاملة، لضبط درجات الحرارة وكذلك تنقية الهواء من ثانى أكسيد الكربون بنسبة %100 كما أنها تحقق وفرا فى الطاقة بنسبة %50 وهو ما يتناسب مع اتجاه الدولة أيضا إلى تحقيق أعلى تكنولوجيا بأكبر وفر فى الاستهلاك.

وبحسب بيان سابق لـ«مراكز» فإن شركة «تبريد» الإماراتية، الشريك الرئيسى فى هذا التحالف، تمتلك حصة من الأسهم بنسبة %60 فى حين تمتلك شركة «جاس كول» الحصة المتبقية بنسبة %40.

يذكر أن «مراكز» إحدى شركات مجموعة «فواز الحكير» السعودية للتطوير العقارى، وتتواجد فى 16 دولة، من خلال مشروعات المولات التجارية، وتمتلك 23 مركزا تجاريا، بخلاف أخرى تحت الإنشاء، بعائد استثمارى سنوى يصل إلى أكثر من 2 مليار دولار.

ومن مشروعات «مراكز» فى مصر، مول العرب على مساحة 150 ألف متر مربع، وآخر فى طنطا على مساحة 135 ألف متر، بخلاف مشروعها السكنى بمدينة 6 أكتوبر، والمخطط تسليم الوحدات به خلال العام المقبل، إضافة إلى مشروعها السكنى الثانى فى القطامية الجديدة.

جدير بالذكر أن «مراكز» افتتحت عمليات البيع فى مشروعها «ديستريكت فايف» بـ 10800 جنيه لسعر المتر فى الوحدات السكنية، وهو ما وصل عند 33 ألفا للمتر فى الوقت الحالي، بعد أن أصبح المشروع يتمتع بالعديد من المميزات، خاصة محاور الطرق التى باتت قريبة منه.

ونشرت «المال» مؤخرا خبرا يفيد اقتراب «مراكز» العقارية من إتمام الاتفاق النهائى مع تحالف بنكى لاقتراض 2.3 مليار جنيه، لتمويل الجزء السكنى من مشروع «ديستريكت 5» والمقام على مساحة 186 فدانا بمنطقة القطامية شرق القاهرة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن التحالف المصرفى يشمل بنوك «الأهلي، مصر، القاهرة» ويعمل على ترتيب إجمالى قيمة القرض، مؤكدا أن البنك الأهلى يلعب دور وكيل التمويل، وبنك مصر وكيل الضمان.

وأشارت المصادر إلى أن إجراءات منح القرض فى مراحلها الأخيرة، وتجرى الآن عملية مراجعة العقود المزمع توقيعها فى يونيو الجاري، تمهيدا للحصول على قيمة القرض.

وأضافت أن «مراكز» سبق وأن حصلت على قرض قيمته 1.5 مليار جنيه لتمويل الجزء التجارى والإدارى داخل مشروعها “ديستريكت 5”.

وأوضحت أن القرض تم الحصول عليه من تحالف مصرفى ضم 5 بنوك هى «مصر، والعربى الأفريقي، والقاهرة، ومصر إيران، والمصرف العربى الدولى»، ولعب بنك مصر فيه دور وكيل التمويل، والعربى الأفريقى وكيل الضمان.

وقالت إن الجزء الإدارى بالمشروع تم الحصول على تمويل له من بنوك القاهرة ومصر والعربى الأفريقى بقرض بلغت قيمته 670 مليون جنيه.

ونشرت «المال» فى السابق خبرا يفيد تخطيط «مراكز» للحصول على قطعة أرض مجاورة لمشروعها «ديستريكت فايف» بالقطامية الجديدة، والبالغ مساحتها ما يقرب من 270 فدانا.

وقال أشرف فريد، رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة «مراكز» إن شركته تسعى إلى التوسع بمشروعها لتصل مساحته الإجمالية 500 فدان، فى ظل الإقبال المتزايد على وحدات المشروع مختلفة الاستخدام.

وأضاف أن إجمالى المساحة المقام عليها مشروعات الشركة فى السوق المصرية بلغت 2.5 مليون م2، بحجم استثمارات تجاوز 24 مليار جنيه.

وحول حجم الاستثمار لمشروع «ديستريكت فايف» أكد “فريد” أن إجمالى الاستثمارات قدرت بـ 15 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من بيع وحدات بقيمة 6.6 مليار جنيه حتى اليوم.

◗❙ أبوسمرة: تسليم المرحلة الأولى الشهر المقبل