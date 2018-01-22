تبرئة وزير التموين خالد حنفى فى قضية فساد القمح

خالد بدر الدينأكدت مصادر قضائية إن النائب العام أمر بحفظ التحقيقات في قضية ضد وزير التموين السابق خالد حنفي تتعلق بفساد في شراء القمح، وهو ما يعني تبرئته من شبهات مرتبطة بفضيحة هزت مصر أكبر مشتر للقمح في العالم.وقالت مذكرة من مكتب النائب العام إن التحقيقات في البلاغ المقدم ضد حنفي اغلقت في 12 من

خالد بدر الدين

أكدت مصادر قضائية إن النائب العام أمر بحفظ التحقيقات في قضية ضد وزير التموين السابق خالد حنفي تتعلق بفساد في شراء القمح، وهو ما يعني تبرئته من شبهات مرتبطة بفضيحة هزت مصر أكبر مشتر للقمح في العالم.

وقالت مذكرة من مكتب النائب العام إن التحقيقات في البلاغ المقدم ضد حنفي اغلقت في 12 من ديسمبر الماضى وجرى إسقاط الاتهامات الجنائية المرتبطة بسوء استخدام المال العام.

وذكرت وكالة رويترز أن حنفي كان مسؤولا عن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتر الرسمي للحبوب في مصر، عندما أشار تحقيق برلماني في 2016 إلى أن ملايين الدولارات المخصصة لدعم المزارعين استخدمت لشراء قمح لم يكن موجودا.

واستقال حنفي في أغسطس 2016 وسط جدال منفصل بشأن ما إذا كان استخدم أموالا للدولة لدفع نفقات إقامة في فندق فاخر ولكنه نفى ذلك.

ولم توجه إلى حنفي قط اتهامات مباشرة بالتواطؤ في فضيحة المشتريات لكن برلمانيين فتحوا تحقيقا موسعا في الفضيحة ومسؤولين بالصناعة ألقوا بمعظم اللوم على إدارته بينما نفي حنفي ارتكاب أي مخالفات.