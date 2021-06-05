تبدأ 10 يوليو.. «التعليم» تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2020-2021

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد امتحانات الثانوية العامة 2020 – 2021 ، خلال الفترة من 10 يوليو وحتى 5 أغسطس.

وطبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020-2021 ، تبدأ اختبارات الشعبة العلمية 10 يوليو والأدبية 11 يوليو.

وتتخلل امتحانات الثانوية العامة عطلة عيد الأضحي خلال الفترة من 19 إلي 23 يوليو.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان اللغة العربية يوم 11 يوليو ، واللغة الأجنبية الثانية يوم 13 يوليو ، والجغرافيا يوم 15 يوليو ثم الفلسفة والمنطق يوم 18 يوليو.

كما يؤدي الطلاب امتحانات التاريخ يوم 25 يوليو وعلم النفس والاجتماع 27 يوليو واللغة الأجنبية الأولي 29 يوليو.

أما طلاب الشعبة العلمية فيؤدون امتحان اللغة العربية يوم 10 يوليو ، واللغة الأجنبية الثانية 12 يوليو ، والرياضيات البحثية 14 يوليو ، والكيمياء 17 يوليو ، والفيزياء 24 يوليو ، واللغة الأجنبية الأولي 26 يوليو والأحياء والرياضيات التطبيقية 31 يوليو.

وبالنسبة للطلاب المكفوفين ، تبدأ الامتحانات من 11 يوليو وحتى 3 أغسطس ، وطلاب مدارس المتفوقين STEM ، من 11 يوليو حتى 5 أغسطس.

وأشار وزير التعليم إلى أن الامتحانات متاحة لجميع الطلاب بنظامين في ذات الوقت إلكتروني أو ورقي ويمكن للطالب الاختيار بينهما.

ونصح الوزير الطلاب بأداء الامتحان إلكترونيا وورقيا ، لافتا إلى إتاحة الوقت الكافى لأداء الامتحان.