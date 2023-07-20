تبدأ يناير المقبل.. المنظمة البحرية الدولية تنتخب أمينًا عامًا جديدًا لمدة أربع سنوات

انتخب مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) أرسينيو أنطونيو دومينجيز فيلاسكو من جمهورية بنما أمينًا عامًا جديدًا للسنوات الأربع المقبلة.

وحسب مصدر مسئول بقطاع النقل البحري، فمن المقرر أن تبدأ مدة الأمين العام الجديد في 1 يناير 2024، بعد إنهاء عقد الأمين العام الحالي، كيم ليم في 31 ديسمبر المقبل وذلك بعد عقد الانتخابات للدورة الجديدة المتوقع أن تكون خلال ديسمبر المقبل، والتي تقدمت لها مصر رسميا للحفاظ على مقعدها بالمنظمة العالمية.

وأشار مسئول قطاع النقل البحري إلى أن المنظمة البحرية العالمية، أخطرت القطاع بأنه تم اتخاذ القرار خلال الدورة 129 لمجلس المنظمة البحرية الدولية، والتي ستنعقد في الفترة من 17 إلى 21 يوليو، كما أنه من المقرر أن يواجه الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية الجديد مسؤولية دفع القطاع إلى الأمام، خاصة بالنظر إلى الأهداف الجديدة المعتمدة في إطار إستراتيجية 2023 للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الشحن .

وشاركت مصر بالاجتماع الخامس عشر لنقاط الاتصال الإقليمية لمركز الاستجابة لحالات الطوارئ للتلوث البحري للبحر المتوسط ” REMPEC” بمدينة كابرا بمالطا في الفترة من 13-15 يونيو 2023 بوفد يضم ممثلا عن قطاع النقل البحري باعتباره نقطة الاتصال المعنية بحالات منع التلوث البحري بالبحر المتوسط وآخر عن جهاز شئون البيئة باعتباره نقطة الاتصال المعنية بالاستعداد والتصدي لمنع التلوث بالزيت بالمنطقة.

وناقش الاجتماع أوجه نشاط المركز بإقليم البحر المتوسط والتي من بينها حث الدول الأعضاء على الانضمام إلى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (ماربول) وكذلك الانضمام لبروتوكول التعاون في مجال منع التلوث الناجم عن السفن ومكافحة التلوث بالبحر المتوسط (بروتوكول 2002 للتلوث والطوارئ) وذلك لتحقيق أهدافه عالمياً في منطقة البحر المتوسط.

وسبق لمصر أن شاركت بوفد باجتماع الخبراء الإقليميين المعني بتوحيد الإجراءات المتبعة لإدارة مياه الصابورة في البحر المتوسط التابع لمركز الريمبك بمالطا في الفترة من 20-22 مارس 2023 وهو الاجتماع الذي هدف إلى وضع معايير موحدة لإنفاذ اتفاقية مياه الصابورة بإقليم البحر المتوسط، وهي الاتفاقية المنضمة لها مصر منذ عام 2007، والتي ستصبح إلزامية لدول الإقليم بعد اعتمادها من المنظمة البحرية الدولية والأمم المتحدة.

وتقدمت وزارة النقل، بطلب رسمي للترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية العالمية “IMO ” وذلك عن الدورة 33 والتي تشمل 2024-2025 حسب مصدر مطلع بقطاع النقل البحري التابع للوزارة.

وأضاف المصدر، أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2023، في مدينة لندن، حيث تأتي على هامش انعقاد الجمعية الـ33 للمنظمة البحرية الدولية.

وأوضح أن مصر احتفظت بمقعدها بالمنظمة خلال الدورات الثلاث على التوالي منذ 2017 و 2019 و 2021 ومن المتوقع فوز مصر بنفس المقعد خلال الانتخابات المقبلة، والتي تؤكد مكانة مصر في الوسط البحري العالمي.

وتقدمت مصر بمستندات الترشح والتي تضمنت طول السواحل المصرية وحجم وإمكانيات الموانئ المصرية التجارية، بالإضافة إلى أهمية قناة السويس في خدمة التجارة البحرية العالمية، حيث وصل حجم الحاويات المارة بها بنسبة 30% من حركة الحاويات العالمية، و12% من حجم التجارة العالمية.

وأشار قطاع النقل البحري، في وثيقة الترشح، إلى أنه تم تنفيذ خطة لتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء عبر تنفيذ عدد من الإجراءات أهمها إمداد السفن بالكهرباء وتوقف ماكيناتها أثناء التراكي على الأرصفة بميناء الإسكندرية ودمياط، بالإضافة إلى توافر محارق النفايات وأجهزة استشعار تلوث الهواء والشبكات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وفي ديسمبر 2021 فازت مصر بعضوية المنظمة البحرية العالمية “IMO” وذلك في الانتخابات التي عقدت بلندن، بين أعضاء المجلس خلال الدورة الثانية والثلاثين للجمعية المنظمة البحرية الدورية.

ويتم انتخاب مجلس المنظمة البحرية الدولية من قبل الجمعية لمدة عامين تبدأ بعد كل دورة عادية للجمعية، ويعتبر المجلس هو الجهاز التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية وهو مسئول عن الإشراف على عمل المنظمة.