تبدأ من 80 جنيها للمتر السكني .. الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بحى بولاق

أعلنت محافظة الجيزة أسعار التصالح في مخالفات البناء بحي بولاق الدكرور ، وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة قامت بتحديد القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بنطاق حى بولاق الدكرور وفقا للأغراض التجارىة والإدارىة والسكنىة، وذلك وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

واصدر المحافظ قراراً بالقيم السعرية لعدة مناطق، حيث تبدأ المنطقة الاولى من مسجد ال حمد ثم شارع الملك فيصل ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع المساكن حتى مسجد ال حمد، بينما بدأت المنطقة الثانية من شارع الملك فيصل من إلتقاؤه بخط السكة الحديد ثم شارع المساكن ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع طريق الملكة ثم شارع جمال عبد الناصر (ترعة عبد العال سابقاً) حتى إلتقاؤه بشارع الملك فيصل مع خط السكة الحديد.

وحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم ، بدأت المنطقة الثالثة من شارع بهجت الشوربجى من إلتقاؤه مع محور صفط اللبن ثم شارع جمال عبد الناصر ثم طريق الملكة ثم طريق كفر طهرمس ثم الطريق الدائرى ثم محور صفط اللبن حتى إلتقاؤه بشارع بهجت الشوربجى، فيما بدأت المنطقة الرابعة من خط السكة الحديد من إلتقاؤه مع شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم خط السكة الحديد ثم شارع جمال عبد الناصر ثم شارع بهجت الشوربجى ثم شارع المشتل حتى إلتقاؤه بالسكه الحديد.

والمنطقة الخامسة من خط السكة الحديد بدءاً من إلتقاؤه مع محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم محور صفط اللبن حتى إلتقاؤه بخط السكه الحديد، والمنطقة السادسة من خط السكة الحديد بدءاً من إلتقاؤه من ترعة زنين ثم شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم الطريق الدائرى ثم شارع ترعة زنين حتى إلتقاؤه بخط السكه الحديد.

والمنطقة السابعة من خط السكة الحديد بدءاً من إلتقاؤه مع شارع على بن أبى طالب (ترعة المجنونة) ثم شارع ترعة زنين ثم الطريق الدائرى ثم شارع على بن ابى طالب حتى إلتقاؤه مع خط السكة الحديد.

التصالح في المتر السكني يبدأ من 80 جنيه ويصل لـ200

وحسب بيان المحافظة ، تراوحت قيمة التصالح فى المتر السكنى بتلك المناطق 80 جنية كحد ادنى و200 جنيه كحد أقصى و105 جنية للاغراض الادارية كحد ادنى و240 جنيه كحد أقصى و180 جنية للمتر التجارى كحد ادنى و600 جنيه كحد أقصى، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الاقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الاقل من 16 م.

كما اصدر محافظ الجيزة قراراً بتحدد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية لبعض الشوارع بنطاق حى بولاق الدكرور والتى تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها.

وجاءت على النحو التالى (شوارع فيصل من مسجد ال حمد حتى كفر طهرمس وشارع العشرين ومن شارع فيصل حتى شارع الملكه (طريق كفر طهرمس) وشارع الشهيد أحمد حمدى وشارع همفرس وشارع عشرة وشارع ناهيا وشارع الثورة وشارع ترعة عبد العال وشارع ترعة المجنونة وشارع التحرير) حيث تتراوح ما بين 600 كحد ادنى إلى 1600 جنيه كحد أقصى للمتر التجارى.

كما يتراوح سعر المتر للتصالح الإدارى ما بين 160 جنيه كحد أدنى إلى 400 جنية كحد أقصى، كما يترواح التصالح السكنى ما بين 140 جنيه كحد أدنى إلى 320 كحد أقصى.