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تبدأ من 75 ألف جنيه.. أسعار السيارات المستعملة لادا جرانتا 2015

تتراوح أسعار السيارات المستعملة لطراز لادا جرانتا 2015 بين 75 و125 ألف جنيه
أحمد شوقي 11:29 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21 11:29 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21

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تبدأ أسعار السيارات المستعملة لطراز لادا جرانتا 2015 من مستوى 75 ألف جنيه؛ وفق ما تكشف عنه البيانات المتاحة على بعض المواقع المتخصصة في تسويق السيارات؛ مع العلم بأن السعر النهائي للبيع يتوقف على ما تسفر عنه النقاشات بين البائعين والعملاء الراغبين في الشراء؛ مع احتمال وجود بعض المبالغات في تقدير الأسعار من قِبل العارضين، خاصة مع ندرة المعروض من بعض الموديلات بسبب الأزمة التي تعانيها سوق السيارات المصرية، على خلفية محدودية عمليات التوريد من قِبل الشركات العالمية بسبب أزمة كورونا والنقص الحادّ في الرقائق الإلكترونية.

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مواصفات السيارة

وفق ما جاء بالإعلان المنشور بأحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في إعلان أسعار السيارات المستعملة وتسويقها؛ فإن السيارة المعروضة للبيع بأقل سعر من لادا جرانتا 2015 مزودة بناقل حركة يدوي.

وجاء في الإعلان أن السيارة قطعت مسافة تتجاوز 200 ألف كيلومتر، وقد أوضح المعلن أن السيارة بحالة جيدة لا تحتاج إلى مصاريف.

وتنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان المزودة بمحرك سعته اللترية 1600 سي سي.

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وبالسيارة تكييف ووسائد هوائية وتنبيه/ نظام مضاد للسرقة وراديو إف إم ومدخل aux أوديو ومقاعد جلد وسنتر لوك وزجاج كهربائي.

125 ألف جنيه أعلى أسعار السيارات المستعملة لادا جرانتا 2015

بلغ أعلى سعر معلَن عنه بقائمة أسعار السيارات المستعملة لطراز لادا جرانتا 2015 نحو 125 ألف جنيه.

والسيارة مزودة بنظام فرامل ABS، وتكييف، ووسائد هوائية، وراديو إف إم، ومقاعد جلد، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي.

وورد بالإعلان أن السيارة مزودة كذلك بفوانيس شبورة ونظام مضاد للسرقة، وحساسات ركن ومرايا كهربائية وباور ستيرنج.

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وبالسيارة كذلك مدخل aux أوديو ومثبت سرعة ومقاعد جلد وشاشة تعمل باللمس وبلوتوث.

ويرجع شح السيارات المستعملة المعروضة للبيع إلى ندرة السيارات الجديدة، ما ترتب عليه تباطؤ عمليات الاستبدال والتجديد للسيارات القديمة، فضلًا عن ارتفاع الأسعار.

ويعتبر خبراء سوق السيارات أن العامل السعري يعتبر الأكثر تأثيرًا ضمن مجموعة العوامل المؤثرة في القرارات الشرائية للمستهلكين بالسوق المصرية.

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بقلم أحمد شوقي

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