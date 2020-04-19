تبدأ من 70 ألف جنيه.. أسعار سيارات سوزوكي فان المستعملة

من موديلات 2015 حتى 2019

قدرت أسعار سيارات سوزوكي فان المستعملة المعروضة على بعض مواقع التسويق الإلكتروني، ومنها “أوليكس، وكونتكت كار»، بقيمة تتراوح بين 70 و160 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019.

ويشار إلى أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لعوامل، منها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار سوزوكي فان

تعرض سيارات سوزوكي فان المستعملة موديل 2015، المتداولة على منصات التسويق الإلكتروني من جانب المستهلكين، بسعر يتراوح بن 80 و140 ألف جنيه.

وتشير الحالات التالية طرازات سوزوكي فان المستعملة موديل 2015، على أن تشمل النحو التالي:

سوزوكي فان مستعملة 2016

تباع سيارات سوزوكى فان المستعملة موديل 2016 على مواقع البيع والتسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 85 و135 ألف جنيه.

وتوضح الحالات التالية من طرازات سوزوكي فان المستعمة موديل 2016، على أن تتضمن النحو التالي:

سوزوكي فان موديل 2017

تراوحت أسعار سيارات سوزوكى فان المستعملة موديل 2017 المعروضة على المنصات الإلكترونية، ومنها «كونتكت، وأوليكس»، بين 110 و140 ألف جنيه.

وتبين الحالات التالية طرازات سوزوكي فان المستعمة موديل 2017، على أن تشمل النحو التالي:

سوزوكي فان 2018

قدرت أسعار سيارات سوزوكى فان المستعملة موديل 2018 على مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين120 و145 ألف جنيه.

وتوضح الحالات التالية طرازات سوزوكي فان المستعملة موديل 2018، على أن تشمل النحو التالي:

سوزوكي فان 2019

تعرض سيارات سوزوكى فان المستعملة على منصات البيع والتسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 130 و160 ألف جنيه.

وتبين الحالات التالية طرازات سوزوكي فان موديل 2019؛ على أن تشمل النحو التالي: