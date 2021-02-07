تبدأ من 500 متر .. طرح 136 قطعة أرض في أسوان الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح مساحات من الأراضي في الحي الرابع بمنطقة “أ”، التابعة لجهاز مدينة أسوان الجديدة، بمتوسط مساحات بلغت 500م.

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن عدد القطع المطروحة بلغ “136” قطعة، تم تحديد سعر المتر الواحد بـ 1370 جنيه، على أن تتم عملية التسليم ديسمبر 2021.

وحددت الهيئة النسبة البنائية، للراغبين في التقدم للحصول على مساحات بمدينة أسوان الجديدة، والتي قالت إنها لن تتجاوز الـ50% وبارتفاع أرضي + 3 أدوار متكررة والردود 3م من جميع الجهات.

وزير الإسكان قال إن هذا الطرح جاء كمرحلة تكميلية للعملاء الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق، والذى تم الإعلان عنه بالصحف بتاريخ (24 – 25)/7/2020، وذلك بشرط عدم سحب جدية الحجز.

وأشار الوزير إلى أن التخصيص سيكون بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني من خلال بنك التعمير والإسكان، كما أن التفاصيل التي تحتوي ” شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأطريقة السداد ” ستكون متاحة أيضا عبر الموقع الإلكتروني اعتبارا من الأحد 7-2-2021.