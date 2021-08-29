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تبدأ من 356.9 ألف جنيه.. أسعار سيارات «بيجو 2008» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 356.9 ألف جنيه
المال - خاص 8:14 م, الأحد, 29 أغسطس 21 8:14 م, الأحد, 29 أغسطس 21

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حددت أسعار سيارات «بيجو 2008» موديل 2022 الفئة الأولى “Active” بقيمة بلغت 356 ألفًا و990 جنيهًا، وقدرت الفئة الثانية “Allure” بنحو 394 ألفًا و990 جنيهًا، والفئة الثالثة “GT Line” بـ429 ألفًا و990 جنيهًا داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مانسكو» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» في مصر.

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ينتمي طراز «بيجو 2008» موديل 2022 لفئة السيارات متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو» تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.9 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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