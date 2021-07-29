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تبدأ من 340 ألف جنيه.. أسعار سيارات «أوبل كروس لاند» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 340 ألف جنيه
المال - خاص 2:29 م, الخميس, 29 يوليو 21 2:29 م, الخميس, 29 يوليو 21

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أخطرت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «أوبل» فى مصر،- شبكة موزعيها المعتمدين- عن أسعار سيارات «أوبل كروس لاند» موديل 2022 الفئة الأولى «Elegance» بقيمة 340 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 370 ألفًا داخل السوق المحلية.

وأوضحت شركة “المنصور للسيارات”، أنها تتلقي الحجوزات حاليا علي طرازات “أوبل كروس لاند” من جانب العملاء من خلال سداد مقدم 50 ألف جنيه لمختلف الفئات، على أن يتم الاستلام خلال فترة زمنية تصل إلى 45 يوما.

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وينتمى طراز «أوبل كروس لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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