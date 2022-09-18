تبدأ من 300 جنيه.. تفاصيل اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف

حددت الشركة الفرنسية «آر.إيه.تي.بي» ديف للنقل كايرو المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة، مشروع القطار الكهربائي الخفيف أسعار اشتراكات الركاب، بعد موافقة الهيئة القومية للأنفاق.

تراوحت قيمة اشتراكات مشروع القطار الكهربائي الخفيف وفقا لتقرير من الشركة الفرنسية حصلت «المال» على نسخة منه، بين 300 جنيه الحد الأدنى، حتى 700 جنيه حدا أقصى.

اسعار اشتراكات الركاب في القطار الكهربائي

قدرت الشركة المسئولة عن تشغيل القطار قيمة اشتراكات استخدام 3 محطات بنحو 300 جنيه شهريا.

مبلغ بقيمة 500 جنيها قيمة اشتراك الـ 7 محطات، و700 جنيه لأكثر من 7 محطات حتى الفنون والثقافة المحطة النهائية في المرحلة العاملة حاليا.

اسعار الاشتراكات الشهرية للقطار الكهربائي الخفيف

التخفيضات الجدديد في تذاكر القطار الكهربائي الخفيف

كانت الشركة الفرنسية، أعلنت منذ يومين، عن تخفيضات جديدة في أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف.

حيث بلغ سعر التذكرة لثلاث محطات 10 جنيهات بدلاً من 15 جنيها بما يعادل 66.67%.

التذكرة بقيمة 15 جنيها لـ7 محطات بدلاً من 25 جنيها، بما يعادل 60% ، و20 جنيها لما يزيد على 7 محطات بدلاً من 35 جنيها، أي بنسبة انخفاض 57.14%.

شركة «اّر.إيه.تى.بى» ديف للنقل كايرو RDM هي الشركة المحلية التابعة لمجموعة “اّر.أيه.تى.بى” ديف الفرنسية الرائدة والمتخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل في بعض دول العالم.

بدأت «اّر.أيه.تى.بى» ديف كايرو للنقل عملياتها في مصر عام 2020 بعد حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والمسمى بـ”الخط الأخضر 3″ لمدة 15 عامًا.

تلا ذلك حصولها على تعاقد إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 20 عامًا.

سبق إعلان الشركة، اعلان الهيئة القومية للأنفاق، يوم الجمعة الماضي، إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكافة مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية).

وخفض قيمة التذاكر تتراوح من 30-40% وذلك لحين الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

هيئة الأنفاق، بررت التخفيض المفاجئ بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، واستعدادات الوزارات المختلفة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لخدمة مستخدمي القطار من قاطني المدن الجديدة / شرق القاهرة.

عدد محطات القطار الكهربائي الخفيف

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم وبعدد 19 محطة.

وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة.

وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات.

والمرحلة الرابعة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

في نفس الوقت، كلفت الوزارة جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل ميني باصات ( غاز طبيعي ).

وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس .

وتقدم الخدمة بالمجان بهذه الميني باصات لمدة أسبوعين للمواطنين وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بالميني باصات بعد هذه الفترة أسبوعين.