تبدأ من 260 ألف جنيه.. أسعار سيارات نيسان قشقاي المستعملة

من موديلات 2015 حتى 2019

رصدت “المال” أسعار سيارات نيسان قشقاي المستعملة المعروضة من جانب المستهلكين على بعض مواقع البيع والتسويق الإلكترونى، ومنها «هتلاقي، وأوليكس، وكونتكت كار»، وتراوحت بين 260 و395 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى لعدة عوامل رئيسية، ومنها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار نيسان قشقاي المستعملة

وقدرت أسعار سيارات نيسان قشقاي المستعملة – موديل 2015- المتداولة على بعض منصات البيع والتسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 275 و295 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “نيسان قشقاي 2015″، على النحو التالى:

نيسان قشقاي 2016

وتراوحت أسعار سيارات نيسان قشقاي المستعملة – موديل 2016 – المعروضة على بعض مواقع البيع والتسويق الإلكترونى، بقيمة تتراوح بين 260 و330 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “نيسان قشقاي 2016″، على أن تشمل النحو التالى:

نيسان قشقاي 2017

تعرض سيارات نيسان قشقاي المستعملة – موديل 2017 – من جانب المستهلكين على منصات البيع والتسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 287 و375 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “نيسان قشقاي 2017″، على أن تشمل النحو التالى:

نيسان قشقاي 2018

تراوحت أسعار سيارات نيسان قشقاي المستعملة موديل 2018، المتداولة على مواقع البيع والتسويق الإلكترونى، بقيمة تتراوح من 310 و375 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “نيسان قشقاي 2018″، على أن تشمل النحو التالى:

نيسان قشقاي 2019

تعرض طرازات نيسان قشقاي المستعملة – موديل 2019 – على منصات البيع والتسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 320 و395 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من موديلات “نيسان قشقاي 2019″، على أن تشمل النحو التالى:

وينتمي طراز نيسان قشقاى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 117 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 190 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن “نيسان” تعتمد السيارة على على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.