تبدأ من 250 ألف جنيه.. أسعار سيارات أوبل انسيجنيا المستعملة

تراوحت بين 250 و470 ألف جنيه

تراوحت أسعار سيارات أوبل انسيجنيا المستعملة المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكترونى، ومنها «كونتكت كار، وأوليكس» بين 250 و470 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019 داخل السوق المحلية.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى على حسب مجموعة من العوامل الرئيسية والتى من أبرزها “سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها”.

أسعار أوبل انسيجنيا المستعملة 2015

تعرض سيارات أوبل انسيجنيا المستعملة موديل 2015، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 305 و400 ألف جنيه.

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سعر أوبل انسيجنيا مستعملة 2016

تباع سيارات أوبل انسيجنيا المستعملة موديل 2016، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 340 و420 ألف جنيه من جانب المستهلكين.

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أسعار سيارات أوبل انسيجنيا مستعملة 2017

تعرض سيارات أوبل انسيجنيا المستعملة موديل 2017 على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 250 و450 ألف جنيه.

الجدير بالذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من فئة لأخرى وذلك على حسب حالة السيارة، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة.

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سعر أوبل انسيجنيا مستعملة 2018

تتوافر سيارات أوبل انسيجنيا المستعملة موديل 2018، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 399 و470 ألف جنيه من جانب مجموعة من المستهلكين.

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أسعار السيارات المستعملة أوبل انسيجنيا 2019

تباع سيارات أوبل انسيجنيا المستعملة موديل 2019، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 420 و450 ألف جنيه.