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تبدأ من 250 ألف جنيه.. أسعار سيارات أوبل انسيجنيا المستعملة

تراوحت بين 250 و470 ألف جنيه
المال - خاص 11:51 ص, السبت, 25 يناير 20 11:51 ص, السبت, 25 يناير 20

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تراوحت أسعار سيارات أوبل انسيجنيا المستعملة المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكترونى، ومنها «كونتكت كار، وأوليكس» بين 250 و470 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019 داخل السوق المحلية.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى على حسب مجموعة من العوامل الرئيسية والتى من أبرزها “سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها”.

أسعار أوبل انسيجنيا المستعملة 2015

تعرض سيارات أوبل انسيجنيا المستعملة موديل 2015، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 305 و400 ألف جنيه.

وتوضح بعض الحالات التالية تفاصيل سيارات أوبل انسيجنيا المستعمة موديل 2015، على النحو التالى

أسعار أوبل انسيجنيا المستعملة 2015
أوبل انسيجنيا 2015
سعر أوبل انسيجنيا مستعملة 2015
أوبل انسيجنيا 2015

سعر أوبل انسيجنيا مستعملة 2016

تباع سيارات أوبل انسيجنيا المستعملة موديل 2016، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 340 و420 ألف جنيه من جانب المستهلكين.

وتوضح التفاصيل التالية سيارات أوبل انسيجنيا المستعمة موديل 2016، على النحو التالى

أسعار أوبل انسيجنيا المستعملة 2016
أوبل انسيجنيا 2016
أسعار السيارات المستعملة أوبل انسيجنيا 2016
أوبل انسيجنيا 2016

أسعار سيارات أوبل انسيجنيا مستعملة 2017

تعرض سيارات أوبل انسيجنيا المستعملة موديل 2017 على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 250 و450 ألف جنيه.

الجدير بالذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من فئة لأخرى وذلك على حسب حالة السيارة، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة.

وتوضح التفاصيل التالية بعض حالات سيارات أوبل انسيجنيا المستعمة موديل 2017، على أن تشمل النحو التالى

أسعار السيارات المستعملة أوبل انسيجنيا 2017
أوبل انسيجنيا 2017
أسعار أوبل انسيجنيا المستعملة 2017
أوبل انسيجنيا 2017

سعر أوبل انسيجنيا مستعملة 2018

تتوافر سيارات أوبل انسيجنيا المستعملة موديل 2018، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 399 و470 ألف جنيه من جانب مجموعة من المستهلكين.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات أوبل انسيجنيا المستعمة موديل 2018، على أن تشمل النحو التالى

أسعار أوبل انسيجنياالمستعملة 2018
أوبل انسيجنيا 2018
سعر أوبل انسيجنيا مستعملة 2018
أوبل انسيجنيا 2018

أسعار السيارات المستعملة أوبل انسيجنيا 2019

تباع سيارات أوبل انسيجنيا المستعملة موديل 2019، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 420 و450 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات السيارات المستعملة أوبل انسيجنيا موديل 2019، على أن تشمل النحو التالى

أسعار أوبل انسيجنيا المستعملة 2019
أوبل انسيجنيا 2019
أسعار أوبل انسيجنيا مستعملة 2019
أوبل انسيجنيا 2019
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بقلم المال - خاص

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