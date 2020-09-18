تبدأ من 220 ألف جنيه.. أسعار سيارات هيونداي كريتا المستعملة

من موديلات 2016 حتى 2019

رصدت “المال” أسعار سيارات هيونداي كريتا المستعملة المعروضة من جانب المستهلكين على بعض منصات التسويق والبيع الإلكتروني، ومنها «أوليكس، وكونتكت كار»، بين 220 و360 ألف جنيه من موديلات 2016 حتى 2019.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى لمجموعة من العوامل الرئيسية ومنها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار هيونداي كريتا

تعرض سيارات هيونداي كريتا المستعملة – موديل 2016- المتداولة على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 250 و300 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “هيونداي كريتا 2016” على النحو التالي:

هيونداي كريتا 2017

تباع سيارات هيونداي كريتا المستعملة – موديل 2017- على منصات البيع والتسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 260 و320 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من موديلات “هيونداي كريتا 2017” على النحو التالي:

هيونداي كريتا موديل 2019

تراوحت أسعار سيارات هيونداي كريتا المستعملة – موديل 2019- من على مواقع البيع الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 300 و360 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “هيونداي كريتا 2019” على أن النحو التالي:

هيونداي كريتا «زيرو»

أعلنت مجموعة “جي بي غبور أوتو” الوكيل المحلى للعلامات التجارية “هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي” فى مصر، أسعار طرازات هيونداي كريتا موديل 2021 الفئة الأولى “SMART” بقيمة بلغت 360 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “SMART PLUS” بنحو 375 ألف، وتقدم الفئة الثالثة “MODERN” بسعر400 ألف ، والفئة الرابعة “ADVANCED” بـ425 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمى طراز هيونداي كريتا موديل 2021 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 113 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن متر.

ووفقا للبيانات المعلنة عن “هيونداي”، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.1 ثانية.