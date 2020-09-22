تبدأ من 200 ألف جنيه.. أسعار سيارات كيا سيد المستعملة

من موديلات 2016 حتى 2019

تراوحت أسعار سيارات «كيا سيد» المستعملة المتداولة من جانب المستهلكين على بعض مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، ومن أبرزها «هتلاقي، وأوليكس، وكونتكت كار»، بقيمة تدور بين 200 و300 ألف جنيه من موديلات 2016 حتى 2019.

من المعروف أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لعدة أسباب من بينها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها.

أسعار سيارات كيا سيد

قدرت أسعار سيارات كيا سيد المستعملة – موديل 2016 – على منصات التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 225 و255 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “كيا سيد 2016” على النحو التالى:

كيا سيد موديل 2017

تراوحت أسعار طرازات كيا سيد المستعملة – موديل 2017 – المعروضة على مواقع التسوق والبيع الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 200 و270 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “كيا سيد 2017” على أن النحو التالي:

كيا سيد موديل 2018

تعرض سيارات كيا سيد المستعملة – موديل 2018 – المعروضة على منصات التسويق الإلكتروني بسعر 300 ألف جنيه.

وتتوافر الحالة المتداولة من موديلات “كيا سيد 2018” على أن تشمل النحو التالى:

كيا سيد موديل 2019

تباع طرازات كيا سيد المستعملة – موديل 2019 – مواقع التسويق الإلكتروني بسعر 290 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “كيا سيد 2019” على أن تشمل النحو التالي:

يذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لمجموعة من العوامل الرئيسية ومن أبرزها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها.

وينتمي طراز «كيا سيد» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليخرج قوة 130 “حصان، وعزم أقصى للدوران 164 نيوتن / متر، يتصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ويبلغ متوسط استهلاك «كيا سيد» من الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.