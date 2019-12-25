تبدأ من 185 ألف جنيه.. أسعار سيارات هيونداي النترا المستعملة

تراوحت بين 185 و375 ألف جنيه

رصدت بوابة «المال» أسعار سيارات هيونداي النترا المستعملة المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكترونى، ومنها «أوليكس، وكونتكت كار»، فتراوحت أسعار «النترا» بين 185 و375 ألف جنيه من موديلات 2013 حتى 2019 المتواجدة بالسوق المحلية.

ويتوافر إصداران من سيارات هيونداي النترا المستعملة داخل السوق المحلية؛ “الأول” ذات النسخة المستوردة بالكامل «AD»، والإصدار الثانى تقوم مجموعة جي بي غبور أوتو وكيل العلامة التجارية «هيونداى» بتجميع سيارات النترا «HD» بمصنعها بمنطقة أبو رواش.

وتنتمى هيونداي النترا لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليخرج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن / متر، مدعمة بناقل حركة رباعى السرعات.

وتعتمد على منظومة الجر الامامى التى يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى ندة زمنية 11.3 ثانية.

يبلغ متوسط استهلاك «هيونداى النترا» من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الجدير بالذكر أن أسعار السيارات المستعملة تحدد على مجموعة من العوامل الرئيسية من أبرزها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، المدة الزمنية لرخصة المركبة».

أسعار السيارات هيونداي النترا المستعملة

تعرض سيارات هيونداي النترا المستعملة موديل 2013، على منصات التسويق الالكترونى، بسعر يتراوح بين 185 و265 ألف جنيه من جانب المستهلكين.

ويرجع اختلاف أسعار السيارات إلى تباين كل من حالة المركبة من فئة لأخرى، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة التراخيص السارية للمركبة».

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات السيارات هيونداى النترا المستعمة موديل 2013، على النحو التالى هيونداى النترا المستعملة 2013 هيونداى النترا المستعملة 2013 هيونداى النترا 2013

أسعار هيونداي النترا المستعملة 2014

تعرض سيارات هيونداى النترا المستعملة موديل 2014 على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يصل إلى 223 ألف جنيه.

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أسعار هيونداى النترا المستعملة 2015

تباع سيارات هيونداى النترا المستعملة موديل 2015، على مواقع التسويق الالكترونى، بسعر يتراوح بين 220 و255 ألف جنيه من جانب مجموعة من المستهلكين.

وتختلف أسعار سيارات هيونداى النترا المستعملة إلى تباين كل من حالة المركبة من فئة لأخرى، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة التراخيص السارية للمركبة».

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أسعار هيونداى النترا المستعملة 2016

تعرض سيارات هيونداى النترا المستعملة موديل 2016، على منصات التسويق الالكترونى، بسعر يتراوح بين 225 و270 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات السيارات هيونداى النترا المستعمة موديل 2016، على أن تشمل النحو التالى هيونداى النترا 2016 هيونداى النترا 2016

أسعار هيونداى النترا المستعملة 2017

تتوافر سيارات هيونداي النترا المستعملة موديل 2017 على مواقع التسويق الالكترونى، بسعر يتراوح بين 195 و305 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات السيارات هيونداى النترا المستعمة موديل 2017، على أن تشمل النحو التالى هيونداى النترا 2017 هيونداى النترا 2017

أسعار سيارات هيونداى النترا المستعملة 2018

تعرض سيارت هيونداى النترا المستعملة موديل 2018، على المنصات الالكترونية، بسعر يتراوح بين 210 و360 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات السيارات هيونداى النترا المستعمة موديل 2018، على أن تشمل النحو التالى هيونداي النترا 2018 هيونداي النترا 2018

أسعار هيونداى النترا مستعملة 2019

تباع سيارات هيونداى النترا المستعملة موديل 2019 على مواقع التسويق الالكترونى، بسعر يتراوح بين 230 و375 ألف جنيه من جانب المستهلكين.

الجير بالذكر أن أسعار سيارات هيونداى النترا المستعملة تختلف من مركبة لأخرى، وذلك على حسب تباين حالة المركبة من فئة لأخرى، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة التراخيص السارية للمركبة».