تبدأ من 170 ألف جنيه.. أسعار سيارات «هيونداي أكسنت» المستعملة

تراوحت بين 170 و240 ألف جنيه.

رصدت بوابة «المال» أسعار سيارات هيونداي اكسنت المستعملة المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكترونى، منها «أوليكس، كونتكت كار»، وتراوحت بين 170 و240 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019 داخل السوق المحلية.

الجدير بالذكر أن أسعار السيارات المستعملة تحدد على مجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة».

وينتمي طراز هيونداي اكسنت لفئة السيارات العائلية السيدان، المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 125 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/ متر.

أسعار هيونداي اكسنت المستعملة

تعرض سيارات هيونداي اكسنت المستعملة موديل 2015 على مواقع التسويق الإلكترونى من جانب مجموعة من المستهلكين، بسعر يتراوح بين 170 و200 ألف جنيه.

ويرجع اختلاف أسعار السيارات إلى تباين حالة المركبة من فئة لأخرى، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة».

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات هيونداي اكسنت المستعمة موديل 2015، على النحو التالى هيونداي اكسنت 2015 هيونداي اكسنت 2015

سعر هيونداي اكسنت مستعملة 2016

تتوافر سيارات هيونداي اكسنت المستعملة موديل 2016، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 200 و215 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات هيونداي أكسنت المستعمة موديل 2016، على النحو التالى: هيونداي اكسنت 2016

أسعار هيونداي أكسنت المستعملة 2017

تعرض سيارات هيونداي اكسنت المستعملة موديل 2017 على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 210 و240 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات هيونداي اكسنت المستعمة موديل 2017، على أن تشمل النحو التالى: هيونداي اكسنت 2017 هيونداي اكسنت 2017

سعر هيونداي أكسنت مستعملة 2018

تباع سيارات هيونداي أكسنت المستعملة موديل 2018، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يصل إلى 220 ألف جنيه من جانب مجموعة من المستهلكين.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات هيونداي أكسنت المستعمة موديل 2018، على أن تشمل النحو التالى هيونداي اكسنت 2018

أسعار هيونداي أكسنت مستعملة 2019

تعرض سيارات هيونداى أكسنت المستعملة موديل 2019، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 225 و240 ألف جنيه.