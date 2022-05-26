تبدأ من 17 ألف جنيه.. مصرللطيران تعلن أسعار تذاكر الحج للموسم الحالى

طرحت مصرللطيران أسعار تذاكر الحج للموسم الحالى وتبدأ من ١٦٩٩٠ جنيه مصري بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة علي الدرجة السياحية و ١٨٩٩٠ جنيه مصري علي درجة رجال الأعمال .

كما تقرر أن تبدأ أسعار تذاكر الحج لرحلات مصرللطيران علي خط سير القاهرة / المدينة والعودة من جدة / القاهرة أو العكس من ١٧٩٩٠ جنيه مصري علي الدرجة السياحية و١٩٩٩٠ جنيه مصري علي درجة رجال الأعمال، هذا بخلاف أسعار السفر أو العودة خلال الأيام المميزة .

وكانت مصرللطيران قد أعلنت عن استمرار تلقي طلبات الحجز لتذاكر موسم الحج لهذا العام من شركات السياحة والهيئات المختلفة حتي يوم الخميس الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٢ من خلال التواصل مع إدارة الحج والعمرة لمصرللطيران ١٣ أبراج أغاخان كورنيش النيل شبرا مصر .