تبدأ من 160 ألف جنيه.. أسعار سيتروين C4 المستعملة

من موديلات 2011 حتى 2016

تراوحت أسعار سيارات «سيتروين C4» المستعملة المعروضة من جانب المستهلكين على بعض مواقع البيع والتسويق الإلكترونى، ومنها «هتلاقي، وأوليكس، وكونتكت كار»، بين 160 و245 ألف جنيه من موديلات 2011 حتى 2016 داخل السوق المحلية.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى لمجموعة من العوامل ومنها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار سيتروين C4 المستعملة

قدرت أسعار سيارات سيتروين C4 المستعملة – موديل 2011 – المتداولة على منصات البيع والتسويق الإلكترونى، بسعر يصل إلى 160 ألف جنيه.

وتتوافر الحالة المعروضة من طرازات “سيتروين C4 موديل 2011″، على أن تشمل النحو التالى:

سيتروين C4 موديل 2012

تعرض سيارات سيتروين C4 المستعملة – موديل 2012 –على مواقع البيع والتسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 175 و200 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من طرازات “سيتروين C4 موديل 2012” على أن تشمل النحو التالى:

سيتروين C4 موديل 2013

تباع سيارات سيتروين C4 المستعملة – موديل 2013 – على منصات البيع والتسويق الإلكترونى، بسعر يصل إلى 175 ألف جنيه.

وتتوافر الحالة المتداولة من طرازات “سيتروين C4 موديل 2013″، على أن تشمل النحو التالى:

سيتروين C4 موديل 2015

تراوحت أسعار سيارات سيتروين C4 المستعملة – موديل 2015 – المعروضة من جانب المستهلكين على بعض مواقع البيع والتسويق الإلكترونى بقيمة تتراوح بين 185 و210 آلاف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من طرازات “سيتروين C4 موديل 2015” على أن تتضمن النحو التالى:

سيتروين C4 موديل 2015

قدرت أسعار طرازات سيتروين C4 المستعملة – موديل 2016 – على منصات البيع والتسويق الإلكترونى، بقيمة تتراوح بين 242 و245 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من طرازات “سيتروين C4 موديل 2016” على أن تشمل النحو التالى:

وينتمى طراز سيتروين C4 لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض «MPV» سعة (7 مقاعد)، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 155 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.