تبدأ من 1425 جنيهًا.. تعرف على أقساط سيارات الميكروباص في مبادرة الإحلال (إنفوجراف)

تتمتع ماركات الميكروباص المشاركة فى مبادرة الإحلال بضمان لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كيلو أيهما أقرب

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن متوسط أقساط سيارات الميكروباص المشاركة فى مبادرة الإحلال من المتوقع أن تبدأ من 1425 جنيهًا، وذلك لصالح ميكروباص كينج لونج بالتقسيط على فترة تصل إلى 10 سنوات، موضحًا، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن احتساب قيمة الأقساط تتم طبقًا لمقدار مبلغ القرض الخاص بثمن السيارة، وأيضًا سن مالك المركبة والذى يتراوح بين 21 و65 عامًا.

وأشار إلى أن موعد بدء إحلال الميكروباص، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، ستكون خلال شهر يوليو المقبل.

وأكد عوض مشاركة كلٍّ من كينج لونج، وزيمكس المجمعتين محليًّا فى مبادرة إحلال سيارات الميكروباص. أقساط سيارات الميكروباص فى مبادرة الإحلال

قسط ميكروباص كينج لونج فى مبادرة الإحلال

توقّع د. عوض أن يكون متوسط قيمة ميكروباص كينج لونج بالتقسيط فى مباردة إحلال 1425 جنيهًا شهريًّا على مدى 10 سنوات.

وأشار إلى أن متوسط قسط سيارات الميكروباص كينج لونج سترتفع إلى 2000 جنيه شهريًّا، إذ تم تقليل فترة التقسيط إلى 7 سنوات.

وتشارك شركة الأمل للسيارات بفئة واحدة فقط من ميكروباص كينج لونج، مع العلم بأن الأمل هي وكيل العلامة الصينية بمصر. ميكروباص كينج لونج

وبلغ سعر ميكروباص كينج لونج موديل 2022 فى مبادرة الإحلال وقبل خصم الحافز الأخصر 221 ألف جنيه.

ويقل سعر كينج لونج فى المبادرة عن السعر الرسمى فى السوق بنسبة تصل إلى 2.5%.

وبيّن عوض أن سعر ميكروباص كينج لونج فى مبادرة الإحلال سيكون 165 ألف جنيه، بعد خصم الحافز الأخصر.

ويمثل الحافظ الأخصر فى مبادرة إحلال الميكروباص 25% من قيمة الميكروباص الجديد بحد أقصى 65 ألف جنيه.

قيمة قسط ميكروباص زيمكس بـ «مبادرة الإحلال»

توقّع المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات أن يصل متوسط قيمة ميكروباص زيمكس بالتقسيط لما بين 1510 جنيهات للفئة الأولى، و1630 جنيهًا للفئة الثانية على مدى 10 سنوات.

وتابع: فى حال التقسيط على 7 سنوات ستكون قيمة القسط الشهري في المتوسط ما بين 2150 جنيهًا للفئة الأولى، و2350 جنيهًا للفئة الثانية. ميكروباص زيمكس

وتصل أسعار سيارات ميكروباص زيمكس فى مبادرة الإحلال وقبل خصم الحافز الأخضر إلى 225 ألف جنيه للفئة الأولى.

ويقدر سعر الفئة الثانية من ميكروباص زيمكس الأعلى من حيث التجهيزات بـ248 ألف جنيه.

وحصلت المبادرة عن خفض فى أسعار سيارات ميكروباص زيمكس قبل خصم الحافز الأخصر، بنسبة 6%، مقارنة بسعر السوق.

وبعد تطبيق الحافز الأخصر على سيارات الميكروباص سيتراوح السعر النهائي بين 171 حتى 186 ألف جنيه.

ضمان الميكروباص فى مبادرة الإحلال

قال د. طارق عوض إن شركات الميكروباص المشاركة فى المبادرة ستمنح العملاء ضمانًا على سياراتها 3 سنوات أو 60 ألف كم؛ أيهما أقرب.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للعلامتين كينج لونج وزيمكس ستصلان إلى 450 مركبة شهريًّا مع بدء التسليمات. الدكتور طارق عوض المتحدث بإسم مبادرة إحلال السيارات والميكروباص

وتخطط كينج لونج مصر لتسليم 300 ميكروباص شهريًّا ضمن المبادرة، فيما تستهدف زيمكس 150 وحدة.

وتستهدف زيمكس زيادة الطاقة الإنتاجية من سيارات الميكروباص 200 وحدة بحلول أكتوبر المقبل.