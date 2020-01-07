سيــارات

تبدأ من 140 ألف جنيه.. أسعار سيارات كيا بيكانتو المستعملة

تتراوح بين 140 و200 ألف جنيه
المال - خاص 2:44 م, الثلاثاء, 7 يناير 20 2:44 م, الثلاثاء, 7 يناير 20

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رصدت بوابة «المال» أسعار سيارات كيا بيكانتو المستعملة المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكترونى، ومنها «أوليكس، وكونتكت كار»، وتراوحت بين 140 و200 ألف جنيه من موديلات 2013 حتى 2017 داخل السوق المحلية.

الجدير بالذكر أن أسعار السيارات المستعملة تحدد على مجموعة من العوامل الرئيسية من أبرزها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة».

وينتمى طراز «كيا بيكانتو» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ليولد قوة 87 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 122 نيوتن متر.

أسعار كيا بيكانتو المستعملة

تعرض سيارات كيا بيكانتو المستعملة موديل 2013 على مواقع التسويق الإلكترونى من جانب مجموعة من المستهلكين، بسعر يتراوح بين 140 و152 ألف جنيه.

ويرجع اختلاف أسعار السيارات إلى تباين حالة المركبة من فئة لأخرى، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة».

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات كيا بيكانتو المستعمة موديل 2013، على النحو التالى

أسعار كيا بيكانتو مستعملة 2013
كيا بيكانتو 2013
أسعار كيا بيكانتو مستعملة 2013
كيا بيكانتو 2013

سعر كيا بيكانتو مستعملة 2014

تباع سيارات كيا بيكانتو المستعملة موديل 2014، على منصات التسويق الالكترونى، بسعر يتراوح بين 160 و180 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات كيا بيكانتو المستعمة موديل 2014، على النحو التالى

أسعار كيا بيكانتو مستعملة 2014
كيا بيكانتو 2014
أسعار كيا بيكانتو المستعملة 2014
كيا بيكانتو 2014

أسعار كيا بيكانتو المستعملة 2015

تتوافر سيارات كيا بيكانتو المستعملة موديل 2015 على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 165 و190 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات كيا بيكانتو المستعمة موديل 2015، على أن تشمل النحو التالى

أسعار كيا بيكانتو المستعملة 2015
كيا بيكانتو 2015
أسعار كيا بيكانتو المستعملة 2015
كيا بيكانتو 2015

سعر كيا بيكانتو مستعملة 2016

تعرض سيارات كيا بيكانتو المستعملة موديل 2016، على مواقع التسويق الالكترونى، بسعر يتراوح بين 167 و195 ألف جنيه من جانب مجموعة من المستهلكين.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات كيا بيكانتو المستعمة موديل 2016، على أن تشمل النحو التالى

أسعار كيا بيكانتو المستعملة 2016
كيا بيكانتو 2016
أسعار كيا بيكانتو المستعملة 2016
كيا بيكانتو 2016

أسعار كيا بيكانتو مستعملة 2017

تباع سيارات كيا بيكانتو المستعملة موديل 2017، على منصات التسويق الالكترونى، بسعر يتراوح بين 170 و200 ألف جنيه.

يذكر أن أسعار السيارات المستعلمة تتباين من مركبة لآخرى، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة».

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات كيا بيكانتو المستعملة موديل 2017، على أن تشمل النحو التالى

أسعار كيا بيكانتو المستعملة 2017
كيا بيكانتو 2017
أسعار كيا بيكانتو المستعملة 2017
كيا بيكانتو 2017
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بقلم المال - خاص

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