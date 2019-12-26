تبدأ من 115 الف جنيه.. أسعار سيارات رينو لوجان المستعملة

تراوح بين 115 و195 ألف جنيه

رصدت بوابة «المال» أسعار سيارات رينو لوجان المستعملة المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكترونى، ومنها «أوليكس، وكونتكت كار»، وتراوحت بين 115 و195 ألف جنيه من موديلات 2014 حتى 2019 داخل السوق المحلية.

الجدير بالذكر أن أسعار السيارات المستعملة تحدد على مجموعة من العوامل الرئيسية من أبرزها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة».

وتتوافر رينو لوجان عبر إصدارين من المحركات الأول «مانيوال» رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 90 حصانا، وعزم أقصى للدوران 128 نيوتن متر.

والإصدار الثانى من رينو لوجان فيعتمد على محرك أتوماتيك، سعة 1600 سي سي، ليعطي قوة 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن متر.

أسعار سيارات رينو لوجان المستعملة

تعرض سيارات رينو لوجان المستعملة موديل 2014، على منصات التسويق الالكترونى، بسعر يتراوح بين 120 و125 ألف جنيه من جانب المستهلكين.

ويرجع اختلاف أسعار السيارات إلى تباين كل من حالة المركبة من فئة لأخرى، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة».

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات رينو لوجان المستعمة موديل 2014، على النحو التالى رينو لوجان 2014 رينو لوجان 2014

أسعار رينو لوجان المستعملة 2015

تعرض سيارات رينو لوجان المستعملة موديل 2015 على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 115 و160 ألف جنيه.

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أسعار رينو لوجان المستعملة 2016

تباع سيارات رينو لوجان المستعملة موديل 2016، على مواقع التسويق الالكترونى، بسعر يصل إلى 135 ألف جنيه من جانب مجموعة من المستهلكين.

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أسعار رينو لوجان المستعملة 2017

تعرض سيارات رينو لوجان المستعملة موديل 2017، على منصات التسويق الالكترونى، بسعر يتراوح بين 125 و177 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات السيارات المستعملة من رينو لوجان موديل 2017، على أن تشمل النحو التالى رينو لوجان 2017 رينو لوجان 2017

سعر رينو لوجان المستعملة 2018

تعرض طرازات رينو لوجان المستعملة موديل 2018، على المنصات الالكترونية، بسعر يتراوح بين 161 و185 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات رينو لوجان المستعمة موديل 2018، على أن تشمل النحو التالى رينو لوجان 2018 رينو لوجان 2018

سيارات رينو لوجان 2019

تباع طرازات رينو لوجان المستعملة موديل 2019 على مواقع التسويق الالكترونى، بسعر يتراوح بين 120 و195 ألف جنيه من جانب المستهلكين.

الجير بالذكر أن أسعار طرازات لوجان المستعملة تختلف من مركبة لأخرى، وذلك على حسب تباين حالة المركبة من فئة لأخرى، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة التراخيص السارية للمركبة».