تبدأ من 1146 جنيهًا.. أسعار الصيانات الدورية لشيفروليه كروز

تقرير- أحمد عوض: أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل، عن أسعار الصيانات الدورية للسيارة شيفروليه كروز - غير شاملة الضريبة -، وتتراوح ما بين 1146 و9096 جنيهًا، لمسافات تتراوح بين 10 و100 ألف كيلومتر. وتبلغ أسعار صيانات الـ10 الآف كيلومتر، نحو 1146 جنيهًا؛ لتشمل تغيير زيت المحرك وفلت

تقرير- أحمد عوض:

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل، عن أسعار الصيانات الدورية للسيارة شيفروليه كروز – غير شاملة الضريبة -، وتتراوح ما بين 1146 و9096 جنيهًا، لمسافات تتراوح بين 10 و100 ألف كيلومتر.

وتبلغ أسعار صيانات الـ10 الآف كيلومتر، نحو 1146 جنيهًا؛ لتشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت”، كما تقدر أسعار صيانات الـ 20 ألف كيلو متر بـ 2276 جنيهًا؛ لتتضمن تغيير زيت المحرك، وفلتر الزيت، والكشف على جميع السوائل واﻷنوار والزيوت والبطارية والتكييف، وضبط ضغط الإطارات.

وتصل تكلفة صيانة الـ30 ألف كيلومتر إلى 1609 جنيهات؛ لتشمل تغيير زيت محرك، وفلتر الزيت، والبوجيهات، والكشف على جميع السوائل واﻷنوار اﻷمامية والخلفية والزيوت والبطارية والتكييف، وضبط ضغط اإطارات، والكشف على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى.

وتبلغ أسعار الصيانة الدورية لشيفروليه كروز – لمسافات الـ80،40 ألف كيلومتر 2626 جنيهًا، لتشمل تغيير زيت المحرك، وفلتر زيت، كما تقدر أسعار صيانة الـ 50 ألف كيلو متر بـ1249 جنيهًا تتضمن تغيير زيت المحرك، وفلتر الزيت، والكشف على زيت الفرامل، والكشف على جميع أنواع السوائل، ومراجعة اﻷنوار الأمامية والخلفية، والكشف عن البطارية وضغط الإطارات.

وتقدر أسعار صيانة الـ60 ألف كيلو متر بـ9096 جنيها، تتضمن تغيير زيت المحرك، وفلتر الزيت، والبوجيهات، والسيور، وفلتر الهواء، وفلتر التكييف، وزيت الفتيس، والكشف على جميع أنواع السوائل ومياه المساحات، وكذلك مراجعة اﻷنوار اﻷمامية والخلفية، والكشف على البطارية وضغط الإطارات.

وتشمل تكلفة صيانة الـ90 ألف كيلو متر، بـ1557 جنيهًا؛ تغيير زيت المحرك، وفلتر الزيت، البوجيهات، الكشف على زيت الفرامل، والكشف على جميع أنواع السوائل ومياه المساحات، ومراجعة اﻷنوار اﻷمامية والخلفية، والكشف على البطارية وضغط الإطارات.

وتصل أسعار الصيانات الدورية لـ 100 ألف كيلو متر، إلى 2276 جنيهًا، تشمل تغيير زيت المحرك، وفلتر الزيت، وفلتر التكييف وفلتر الهواء، زيت الفرامل، والكشف على جميع أنواع السوائل ومياه المساحات، والكشف على نظام العادم ومجمع الحقن والأنوار الداخلية والخارجية وفحص تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى ومراجعة اﻷنوار اﻷمامية والخلفية، والكشف على البطارية وضغط الإطارات والعفشة.

كما أعلنت المنصور للسيارات، عن عرض الخصومات على قطع الغيار بنسبة 20%، و10% على تغيير الزيت، لتشمل طرازات أوبل وشيفروليه، بالإضافة إلى أنها قررت تخفيض تكلفة المصنعيات على الصيانات الدورية بنسبة 10%، فضلا عن إطلاق برنامج تقسيط تكاليف الصيانة الدورية لمـدة تصل إلى 6 أشهر – بدون فائدة.



ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار الصيانات الدورية لشيفروليه كروز:

المسافات/ بالألف كيلو متر تكاليف الصيانة 10 1146 20 2276 30 1609 40 2626 50 1249 60 9096 70 1300 80 2626 90 1557 100 2276

إعداد – المال المصدر: المنصور للسيارات