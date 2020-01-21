تبدأ من 100 ألف جنيه.. أسعار سيارات جيلي امجراند 7 المستعملة

تراوحت بين 100 و175 ألف جنيه

تراوحت أسعار سيارات جيلي امجراند 7 المستعملة المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكترونى، ومنها «أوليكس، وكونتكت كار»، بين 100 و175 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019 داخل السوق المحلية.

ويذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من فئة مركبة لأخرى على حسب مجموعة من العوامل الرئيسية، ومنها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة».

أسعار سيارات جيلي امجراند 7 المستعملة

تعرض سيارات جيلي امجراند 7 المستعملة موديل 2015، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 100 و150 ألف جنيه من جانب مجموعة من المستهلكين.

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سعر جيلي امجراند 7 مستعملة 2016

تباع سيارات جيلي امجراند 7 المستعملة موديل 2016، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يصل إلى 115 ألف جنيه من جانب المستهلكين.

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أسعار جيلي امجراند 7 المستعملة 2017

تتوافر سيارات جيلي امجراند 7 المستعملة موديل 2017 على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 118 و155 ألف جنيه.

الجدير بالذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من فئة لأخرى وذلك على حسب حالة السيارة، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة.

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أسعار جيلي امجراند 7 المستعملة 2018

تعرض سيارات جيلي امجراند 7 المستعملة موديل 2018، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 140 و175 ألف جنيه من جانب مجموعة من المستهلكين.

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سعر جيلي ايمجراند 7 مستعملة 2019

تباع سيارات جيلي امجراند 7 المستعملة موديل 2019، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 165 و167 ألف جنيه.