تبدأ من مليون و310 آلاف جنيه.. أسعار ومواصفات «كيا إكسيد» موديل 2024

تقدم عبر 3 فئات بأسعار تصل إلى مليون و450 ألف جنيه

تبدأ من مليون و310 آلاف جنيه.. أسعار ومواصفات «كيا إكسيد» موديل 2024
المال - خاص

المال - خاص

8:29 ص, الأحد, 12 نوفمبر 23

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل المحلي «كيا» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات كيا إكسيد موديل 2024 والتى يتم تقديمها عبر 3 فئات في السوق المحلية.

أسعار كيا إكسيد 2024

الفئةالسعر
High lineمليون و310 آلاف
High line panoramaمليون و380 ألف
TOP Line panoramaمليون و450 ألف

وتنتمي «كيا إكسيد» إلى فئة الطرازات “الكروس أوفر”، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 160 نيوتن/ متر مع عزم أقصى للدوران 253 نيوتن/ متر.

وزودت السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية والجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وبرنامج تدعمي الفرامل، والتحكم الإلكتروني في الثبات، وحساسات ركن خلفية، وفرامل يد إلكترونية».

ودعمت «إكسيد» ببعض التجهيزات فى الشكل الخارجي ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED، مصابيح ضباب خلفية، ومرايات جانبية مزودة بإشارات LED، وزجاج مظلل، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط 18 بوصة».

المال - خاص

المال - خاص

8:29 ص, الأحد, 12 نوفمبر 23