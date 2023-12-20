تبدأ من مليون و300 ألف جنيه.. تعرف على أسعار سيارات «سوبارو XV» في مصر

تراوحت أسعار سيارات سوبارو XV موديل 2022 بين مليون و300 ألف إلى مليون و550 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية؛ ذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة «أبو غالي موتورز»، الوكيل المحلي لـ«سوبارو» فى مصر.

أسعار سوبارو xv

الفئة السعر F/O مليون و300 ألف Premium مليون و400 ألف Luxury مليون و550 ألف

ينتمي طراز «سوبارو XV» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوبارو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 13.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات «سوبارو XV» موديل 2022 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 9 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP، نظام مراقبة الجر TCS، ونظام المساعدة على صعود التلال HLA، ونظام قياس ضغط الإطارات، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، ومثبت سرعة».

وزودت بمجموعة من التجهيزات ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – مصابيح امامية حساسة للإضاءة – مرايا ضم كهربائياً – مرايات جانبية كهربائي- زجاج خلفى معتم – حساسات مطر للمساحات الأمامية – فتحة سقف – جنوط رياضية 17 بوصة».

ودعمت ببعض الكماليات الأخري ومنها «تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – حساسات ركن أمامية – كاميرا أمامية – مقعد السائق كهربائيًا – طي المقاعد الخلفية – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مكييف هواء ثنائي المناطق مع وجو مخارج للمقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “مدخل AUX – مدخل USB – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – بلوتوث – شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وغيرها”.