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تبدأ من مليون و150 ألف جنيه.. طرح سيارات «كيا إكسيد 2024» فيس ليفت رسميًا

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تقديم عبر 3 فئات

تبدأ من مليون و150 ألف جنيه.. طرح سيارات «كيا إكسيد 2024» فيس ليفت رسميًا
أحمد عوض

أحمد عوض

11:55 ص, الأثنين, 10 يوليو 23

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل المحلي لـ«كيا»، عن طرح سيارات كيا إكسيد فيس ليفت موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات فى السوق المحلية.

أسعار كيا إكسيد 2024

الفئةالسعر
High lineمليون و150 ألف
High line panoramaمليون و220 ألف
TOP Line panoramaمليون و290 ألف

وتنتمي «كيا إكسيد» إلى فئة الطرازات “الكروس أوفر”، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 160 نيوتن/ متر مع عزم أقصى للدوران 253 نيوتن/ متر.

وتقدم السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية والجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وبرنامج تدعمي الفرامل، والتحكم الإلكتروني في الثبات، وحساسات ركن خلفية، وفرامل يد إلكترونية».

وزودت «إكسيد» ببعض التجهيزات فى الشكل الخارجي ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED، مصابيح ضباب خلفية، ومرايات جانبية مزودة بإشارات LED، وزجاج مظلل، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط 18 بوصة».

أحمد عوض

أحمد عوض

11:55 ص, الأثنين, 10 يوليو 23