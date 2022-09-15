تبدأ من مليون و140 ألف جنيه.. أحدث أسعار سيارات «تويوتا فورتشنر» خلال سبتمبر

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «تويوتا» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالي.
أسعار تويوتا فورتشنر 2023
|الفئة
|السعر
|2WD Smart
|مليون و140 ألف جنيه
|4WD Elegance 4.0
|مليون و290 ألف جنيه
|4WD Sport 4.0
|مليون و390 ألف جنيه
وتتوافر طرازات تويوتا فورتشنر عبر نسختين من المحركات –الإصدار الأول– مزود بمحرك سعتة 2.7 لتر، ينتج قوة قدرها 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.
أما النسخة الثانية من طرازات «تويوتا فورتشنر» مدعومة بمحرك سعتة 4.0 لتر، يخرج قوة 234 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر. متصل بناقل حركة سداسى السرعات.
زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكترونى ESP – نظام المساعدة على صعود التلال HLA – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة».
ودعمت ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – مرايات ضم كهربائية – جنوط رياضية 17 بوصة للفئة الأولى و 18 بوصة للفئة الثانية».
وتقدم ببعض التجهيزات الإضافية، ومن أبرزها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تحكم فى ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – مسند يد خلفى – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إمكانية طى ظهر الكنبة الخلفية – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى – بلوتوث – وغيرها».