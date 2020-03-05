تبدأ من جنيه .. «we» تطرح باقات يومية لإنترنت المحمول

طرحت الشركة المصرية للاتصالات باقتين يومية لخدمة الإنترنت المحمول عبر شبكتها we بأسعار جنيه، و 5 جنيهات صالحة للاستخدام لمدة 24 ساعة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، تمنح باقة الجنيه للعميل وحدات إنترنت من 25 إلى 50 ميجابت، وهي متاحة لجميع عملاء الكارت المدفوع مقدما والفاتورة.

وقالت الشركة يتم خصم نصف ميجابايت من الباقة لكل 1 ميجابايت استخدام عند تصفح قائمة مواقع السوشيال ميديا، ومنها فيسبوك وتويتر وإنستجرام واتساب وسناب شات وخرائط جوجل وساوند كلاود وأنغامي، على أن يتم خصم 1 ميجا من الباقة لكل ميجابايت عند استخدام أى مواقع أخرى أو التحميل أو موقع يوتيوب، ويتم تجديد الباقة تلقائيا فى حالة توافر رصيد.

بينما تتيح باقة الـ5 جنيهات للعملاء نحو 315 ميجابايت، وهي متاحة لجميع عملاء we، ويمكن الاشتراك بها إما كباقة إضافية أو أساسية، علما بأنه لا يتم التجديد تلقائيا، كما لا يتم أيضا ترحيل وحدات الميجابايتس المتبقية، ويمكن استخدامها فى تصفح جميع المواقع والتطبيقات.

على أن يتم خصم 1 ميجابايت من الباقة لكل ميجا بايت استخدام.

ويمكن للعملاء الاشتراك فى الباقتين عن طريق كود #3*999* أو الاتصال بـ 111 من أي رقم WE.

ووصل عدد عملاء الشبكة الرابعة للمحمول we طبقا لنتائج أعمال المصرية للاتصالات خلال العام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 إلى 5.1 مليون عميل.