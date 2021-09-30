استثمار

تبدأ من الغد.. محافظ القاهرة يشدد على تطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم وفقا للتوقيت الشتوي

لمنع انتشار فيروس كورونا وضبط الشارع المصري
عصام عميرة 11:45 م, الخميس, 30 سبتمبر 21 11:45 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي سيتم تطبيقها بدء من يوم غد الجمعة، والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و”الكافيهات” والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية خلال فصل الشتاء، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم.

وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا وطبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية .

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يتفقد أعمال القطار الكهربائى الخفيف ويستقل قطار اختبارات بين هليوبوليس الجديدة وبدر

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها شتاء من الساعة 7 صباحا  ويتم الغلق في تمام الساعة 10 مساء.

وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يتعلق بالبازارات والكافيهات والمطاعم سيكون العمل شتاء من 5 صباحا وحتى 12 مساء.

وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية فقد أشار المحافظ إلى أن مواعيد عملها ستمتد من 8 صباحا حتى 6 مساء.

اقرأ أيضا  محافظ القاهرة : لن يحرم طالب من الانتظام فى الدراسة لتأخره فى دفع المصروفات

وأضاف اللواء خالد عبد العال أن يومي الخميس والجمعة سيتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحا حتى 11 مساء، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعة من 5 صباحا حتى 1 صباحا.

يذكر أنه سيستثنى من هذا القرار السوبر ماركت ومحال البقالة والأفران والمخابز والصيدليات، كما سيتم استمرار خدمة التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين عمرو القاضي رئيسا تنفيذيا لـ«تنشيط السياحة»

دعاء محمود 11:15 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

بلومبرج : مصر مؤهلة لتلافي تداعيات خفض محفزات الجائحة في الاقتصاديات المتقدمة

أيمن عزام 9:19 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

السيسي يتابع تنفيذ مشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية

مصطفى الجُدي 8:29 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

السيسي يوجه بتركيز نشاط المجمعات الصناعية على تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية

مصطفى الجُدي 8:22 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية يفوز بجائزة أفضل مشروع عالمي

دعاء محمود 7:56 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

بدء مشروع ترميم وإعادة رفع العمود الأثري بحديقة سراي القبة

دعاء محمود 4:33 م, الخميس, 30 سبتمبر 21