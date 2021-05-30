اقتصاد وأسواق

تبدأ من الثلاثاء… تفاصيل المواعيد الصيفية‎

تشمل السماح بالأفراح بالأماكن المفتوحة وحد أقصى 300 فردا وينتهي الساعة ١١ مساء
صفية حمدي 8:47 م, الأحد, 30 مايو 21 8:47 م, الأحد, 30 مايو 21

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وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار.

وقررت أن يتم بدء تطبيق المواعيد الصيفية اعتبارا من أول يونيو 2021.

وستكون المواعيد الصيفية على النحو التالي :

المحال والمولات تغلق الساعة ١١ وفي العطلات تغلق الساعة ١٢

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المطاعم والكافيهات والمقاهي تغلق الساعة ١٢ وفي العطلات تغلق الساعة ١

السماح بالأفراح بالأماكن المفتوحة وحد أقصى 300 فردا وينتهي الساعة ١١ مساء

السماح بالمؤتمرات بعدد حضور 150 فردا في قاعة سعتها تكون الضعف 300 فردا

الورش الحرفية بالمناطق السكنية تغلق 7 مساءا

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بقلم صفية حمدي

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