تبدأ غدًا.. الداخلية: آليات جديدة للتعامل مع بلاغات جرائم تقنية المعلومات (صور)

أعلنت وزارة الداخلية عن تجهيز الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة، مقار لتلقي بلاغات المواطنين عن تلك الجرائم وفحصها فنيًا بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقي البلاغات بالإدارة، فضلاً عن تزويدها بكافة المساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفنى لتلك البلاغات تنسيقًا وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة.

ووضعت برنامجًا تدريبيًا مكثفًا بمعهد تكنولوجيا المعلومات من تنظيم عدد من الفرق تدريبية يتلقى فيها ضباط أقسام تكنولوجيا المعلومات بمديريات الأمن العاملين بتلك المقابر، لتأهيلهم على مهارات فنية لتنمية قدراتهم الفنية بما يمكنهم من تلقى بلاغات المواطنين، وفحصها فنيًا لسرعة وجوده وتحقيقاً لمستهدفات المنظومة الأمنية في هذا المجال.

وأوضحت الداخلية أنها وضعت برنامجًا تدريبيًا من خلاله الضباط الذين سيتولون مسئولية وحدات تكنولوجيا المعلومات بأقسام ومراكز الشرطة بكافة مديريات الأمن على كيفية تلقي بلاغات المواطنين الخاصة بجرائم تقنية المعلومات وتحرير المحاضر اللازمة لهم بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة.

وأكدت على أنه جار بدء تشغيل تلك المقار اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15 الجاري.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الأمنية بسهولة ويسر.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تطوير منظومة تلقي بلاغات المواطنين، لاسيما الخاصة بجرائم الإنترنت “جرائم تقنية المعلومات”.