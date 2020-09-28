تبدأ بحرف القاف.. نقيب الفلاحين يكشف أهم 3 محاصيل استراتيجية لمصر

لافتا إلى أن القمح والقطن والقصب أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر

قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين إن أهم ثلاثة محاصيل استراتيجية بمصر تبدأ جميعها بحرف القاف، لافتا إلى أن القمح والقطن والقصب أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.

وأضاف نقيب الفلاحين أن القمح يعتبر أهم محصول شتوي في مصر، حيث نزرع منه ما يزيد على 3 ملايين فدان سنويا ويوفر القمح الدقيق المكون الرئيسي للخبز وتنتج مصر سنويا 9 ملايين طن سنويا وتستورد ما يقارب هذا الرقم لتتصدر دول العالم في استيراد الأقماح التي تستخدم لانتاج الخبز والمكرونة والحلويات.

وتابع نقيب الفلاحين وينتج من القمح الردة والتبن وهما المكونان الرئيسان في صناعة الأعلاف المستخدمة فى تربية المواشي والتي توفر 60% من الاحتياجات المحلية من اللحوم الحمراء، كما يستخدم تبن القمح في صناعات أخرى كصناعة الخشب الحبيبي وبعض أنواع الطوب والأسمدة العضوية.

وأشار عبدالرحمن إلى أن القطن يعتبر أهم المحاصيل الصيفية في مصر وتسعي الحكومة بكل إصرار لزيادة المساحات المزروعة منه بعد تراجع المساحات في الآونة الأخيره إلى 180 ألف فدان فقط بسسب تدني أسعاره وفشل تسويقه محليا وعالميا بعدما كانت مصر تزرع ما يقارب 2 مليون فدان في الثمانينيات من هذا المحصول المهم والذي يعد علامة مميزة لجمهورية مصر العربية.

وأضاف أن القطن من المحاصيل قليلة استهلاك المياه نسبيا وكثيفة العمالة، مما يجعله بديلا مناسبا لزراعة الأرز كثير استهلاك المياه وتساهم زراعة القطن فى تخفيض حجم البطالة.

وذكر نقيب الفلاحين أن القطن من المحاصيل المهمة لصناعة الغزل والنسيج، حيث ينتج القطن الشعر الذى يستخدم في صناعة النسيج وينتج الزيوت من عصر بذوره والتي تستورد مصر نحو 98% من احتياجتها من ( الزبوت) وتستخدم الكسبة الناتجة بعد عصر البذور في صناعة الأعلاف، كما تستخدم أوراقه في تغذية المواشي وسيقانه كوقود لصناعة الخبز الريفي.

وأوضح عبدالرحمن أن القصب من أهم المحاصيل المصرية لإنتاج السكر والذى تستورد مصر منه قرابة مليون طن سكر سنويًا لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، إذ يبلغ معدل الاستهلاك المحلي من السكر نحو 3.5 مليون طن سنويًا.

وأكد أن القصب يوفر وحده منها نحو مليون و200 ألف طن سكر سنويًا، إضافة إلى العدد الكبير من العمال الذي يعمل بمصانع إنتاج السكر وزراعة القصب والمنتجات الكثيره الأخرى التي تنتج من القصب كالورق والخشب والكحول والعسل الأسود والعصائر…الخ وتقدر المساحة المزروعة بالقصب حوالى 375000 ألف فدان.

ولفت إلى أن محصول القصب يستمر فى الأرض عاما كاملا ويعطي فدان القصب في المتوسط 4.5 طن سكر، و 2 طن مولاس، و 17 طن عليقة خضراء، ممثلة في القمة النامية “الزعزوعة” وتستخدم كغذاء للماشية، وحال عدم توافرها يتجه المزارع إلى زراعات بديلة لتغذية ماشيته.