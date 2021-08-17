اقتصاد وأسواق

تبدأ اليوم.. تعرف على مواعيد صرف مرتبات أغسطس للعاملين بالدولة

صرف المرتبات من اليوم وتتواصل حتى 23 من الشهر الجاري
منى عبدالباري 4:23 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 4:23 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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تبدأ وزارة المالية من اليوم الثلاثاء، صرف مرتبات العاملين بالدولة، في جميع الوزارات، وكافة الهيئات، والجهات التابعة لها، وذلك على مدار 3 أيام متتالية.

صرف المرتبات من اليوم وتتواصل حتى 23 من الشهر الجاري

ووفقا لوزارة المالية سوف يبدأ صرف المرتبات من اليوم 17 أغسطس، وحتى 19 أغسطس، و يتواصل صرف المرتبات لكافة الوزارات والهيئات يومي 22 و 23 من الشهر الجاري.

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ويبدأ صرف المرتبات للعدد الأكبر من الوزارات ومنها الصحة، التضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، والبترول، وكافة الجهات والهيئات التابعة.

وأوصت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باليوم المخصص لصرف مرتباتهم لمنع التزاحم، كما أكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتعامل مع ماكينات الصراف الآلي.

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بقلم منى عبدالباري

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