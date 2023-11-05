تبدأ السبت.. الداخلية تعلن مواعيد إجراء قرعة الحج في مديريات الأمن

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن بدء إجراء قرعة موسم الحج لعام 1445هـ/2024 في كافة مديريات الأمن، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

وأوضحت الداخلية مواعيد قرعة الحج كالآتي:

السبت الموافق 11/11/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح).

الأحد الموافق 12/11/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية).

الإثنين الموافق 13/11/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف – جنوب سيناء – أسوان).

الثلاثاء الموافق 14/11/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم).

الأربعاء الموافق 15/11/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر).

الخميس الموافق 16/11/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).

وأعلنت الداخلية عن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1445 هجرية، 2024 ميلادية، ابتداءً من يوم السبت الموافق 21/10/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 6/11/2023، بمراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وقالت وزارة الداخلية إنها تتقدم بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة الإعلان عن بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج.

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن، وفقًا للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.