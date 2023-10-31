تباين واضح بأداء الأسهم القيادية في البورصة المصرية بشهر أكتوبر الجاري (جراف)

هيمن التباين الواضح على أداء أبرز الأسهم القيادية المكونة لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30″، بنهاية تعاملات شهر أكتوبر الجاري، إذ تمكن بعضها من تحقيق قفزات واضحة مثل سهم مجموعة طلعت مصطفى و مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، وسط أداء صاعد متواضع للباقية وتراجعات لآخرى .

بداية صعد سهم البنك التجاري الدولي – مصر بنسبة 0.58% وأغلق عند 60.35 جنيه، فيما تراجع إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بواقع 5% ووصل 17.57 جنيه .

وعلى جانب أخر صعد أداء سهم الشرقية للدخان – إيسترن كومباني، بواقع 9.2% عند 26.30 جنيه، وأيضًا ارتفع أداء أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنحو 14.9% مسجلاً 77 جنيه .

وفيما يتعلق بوضع سهم مجموعة إي إف جي القابضة، فقد صعد بواقع 13.2% ووصل 16.70 جنيه، تلاها فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وهبط بواقع 0.19% عند 5.16 جنيه .

أما سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو فقد حقق قفزة خلال أداء أكتوبر الجاري، إذ قفز بنسبة 50% ووصل بأخر جلسات التداول عند 550 جنيه .

وفيما يخص سهم مجموعة طلعت مصطفى فقد حقق أيضًا قفزة واضحة خلال شهر أكتوبر الجاري بنسبة بلغت 64% عند 22.5 جنيه .

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