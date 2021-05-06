تباين مؤشرات بورصات الخليج الخميس وتراجع الأسهم السعودية

تباينت بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجعت الأسهم السعودية بنسبة 0.23% خاسرة 23.80 نقطة لتغلق عند مستوى 10228.35 نقطة.

وهبطت سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.010% خاسرًا 0.440 نقطة لتغلق عند مستوى 3810.022 نقطة.

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.01% خاسراً 1.14 نقطة ليغلق عند مستوى 10895.72 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.51% رابحًا 13.75 نقطة ليغلق عند مستوى 2663.93 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.59% رابحًا 36.15 نقطة ليغلق عند مستوى 6152.093 نقطة.

وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.51% رابحًا 7.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1521.77 نقطة، وزادت مؤشرات بورصة الكويت.

الأسهم السعودية تتراجع

وهبط 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.04%.

وقفز 57 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “سبكيم العالمية” بنسبة 3.85%.

وارتفع 15 سهمًا على رأسها سهم “التأمين العربية فالكون” بنسبة 9.38%.

وهبط قطاعا الاتصالات والنقل ببورصة قطر بنسبة 0.93%، 0.38%، على التوالي.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.35%.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 14.76%.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.11%.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم “الشركة العالمية القابضة” بنسبة 3.3%.

وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 20.78% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.54%.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحًا 19.51 نقطة ليغلق عند مستوى 6252.48 نقطة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.48%.