تباين مؤشرات بورصات الخليج الأربعاء وسط تراجع الأسهم السعودية

تباينت مؤشرات بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.65% خاسرًا 66.79 نقطة ليغلق عند مستوى 10252.15 نقطة.

هبوط مؤشر سوق أبو ظبي

وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.02% خاسرًا 1.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6115.944 نقطة.

وارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.87% رابحًا 13.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1513.99 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.24% رابحًا 6.36 نقطة ليغلق عند مستوى 2650.18 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

وهبط 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية ، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.16%.

وقفز 62 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “نماء للكيماويات” بنسبة 4.15%.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.70%.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم “شركة أسمنت الخليج” بنسبة 5.64%.

وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 45.36% مدفوعًا بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.04%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.6% مدفوعًا بصعود سهم زين البحرين بنسبة 2.75%.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.80% رابحًا 49.34 نقطة ليغلق عند مستوى 6232.97 نقطة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 6.41%.

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.350% رابحًا 13.154 نقطة ليغلق عند مستوى 3810.462 نقطة.

وارتفع 12 سهمًا على رأسها سهم “الغاز الوطنية” بنسبة 6.25%.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.24%. وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.17%.