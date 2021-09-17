بورصة وشركات

تباين مؤشرات البورصة.. والأسهم تربح 5 مليارات جنيه خلال أسبوع

هبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.54% ليصل إلى 10996 نقطة.
مصطفى طلعت 4:02 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21 4:02 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت مؤشرات البورصة المصرية حالة تباين في الأداء خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين المصريين والأجانب وشرائي للعرب. وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.54% ليصل إلى 10996 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.1% إلى 2866 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.87% إلى 3866 نقطة. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 0.72%، ما يعادل 5 مليارات جنيه، ليغلق عند 726.3 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  البورصة تترقب اختراق 11200 نقطة وأسهم المضاربات تعود لدائرة الضوء

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 22.9 مليار، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.492 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,350 مليون ورقة منفذة على 258 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 37.7% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات 62.30%.

اقرأ أيضا  رئيس البورصة : يسرنا قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة إن البورصة المصرية تختبر حاليًّا مستوى 11000 نقطة، موضحةً أن تمكنها من تجاوز مستوى المقاومة 11150 نقطة سيدفعها نحو مستويات أعلى.

وتوقّع محللون فنيون، فى وقت سابق، أن تستكمل مؤشرات البورصة المصرية تحركاتها الصاعدة مع هدوء الحركة التصحيحية الهابطة، بفعل جني الأرباح والتي استمرت على مدار الأسبوع قبل الماضي.

وأكدوا قدرة المؤشر الرئيسي للبورصة على اختراق منطقة 11200 نقطة، وهي المستويات السابقة لفترة التصحيح، ثم إعادة التجربة على منطقة المقاومة المهمة عند 11400 و11800 نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

ملف الكاتب مصطفى طلعت

اقرأ أيضاً

3 قطاعات تستحوذ على 52% من تداولات البورصة الأسبوع الماضي

مصطفى طلعت 4:11 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21

الأسهم الأمريكية تتراجع الخميس بعد بيانات اقتصادية متضاربة

أيمن عزام 10:39 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21

الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بقيادة شركات السفر

أيمن عزام 10:02 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21

«سبيد ميديكال» تعلن اكتفاءها بشراء 15.4 مليون سهم خزينة فى البورصة

رجب عزالدين 1:28 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

أرباح جهينة ترتفع 30% لتسجل 428 مليون جنيه خلال 2020

مصطفى طلعت 12:48 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

تي سي آي سنمار ترعى منتدى بورسعيد الاقتصادي لتسليط الضوء على تطورات استثمارات المنطقة

أماني العزازي 12:40 م, الخميس, 16 سبتمبر 21