تباين مؤشرات البورصة.. والأسهم تربح 5 مليارات جنيه خلال أسبوع

شهدت مؤشرات البورصة المصرية حالة تباين في الأداء خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين المصريين والأجانب وشرائي للعرب. وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.54% ليصل إلى 10996 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.1% إلى 2866 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.87% إلى 3866 نقطة. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 0.72%، ما يعادل 5 مليارات جنيه، ليغلق عند 726.3 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 22.9 مليار، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.492 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,350 مليون ورقة منفذة على 258 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 37.7% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات 62.30%.

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة إن البورصة المصرية تختبر حاليًّا مستوى 11000 نقطة، موضحةً أن تمكنها من تجاوز مستوى المقاومة 11150 نقطة سيدفعها نحو مستويات أعلى.

وتوقّع محللون فنيون، فى وقت سابق، أن تستكمل مؤشرات البورصة المصرية تحركاتها الصاعدة مع هدوء الحركة التصحيحية الهابطة، بفعل جني الأرباح والتي استمرت على مدار الأسبوع قبل الماضي.

وأكدوا قدرة المؤشر الرئيسي للبورصة على اختراق منطقة 11200 نقطة، وهي المستويات السابقة لفترة التصحيح، ثم إعادة التجربة على منطقة المقاومة المهمة عند 11400 و11800 نقطة.