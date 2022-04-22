تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.23% ليصل إلى 10548 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.1% إلى 1831 نقطة، وصعد مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.39% إلى 2767 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.6 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، متراجعًا بنحو 0.23% إلى 688.9 مليار جنيه.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 16.8%، والعرب على 11.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثّلت تعاملات المصريين 72.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام، بينما سجل الأجانب 18%، والعرب 9.7%.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال جلسة أمس الخميس، آخِر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي نحو 8.593 مليار جنيه ليغلق عند 688.872 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر “egx30” بنحو 0.99% ليغلق عند مستوى 10548 نقطة، وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 4.72% ليغلق عند مستوى 1831 نقطة، ومؤشر “egx100” بنحو 3.78% ليغلق عند مستوى 2767 نقطة.